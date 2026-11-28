O ministro da Fazenda, Dario Durigan, e Luiz Carlos Trabuco, que assumirá o comando da equipe econômica no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do Palácio do Planalto, estarão lado a lado no almoço anual de fim de ano da Febraban.

Eles estarão acompanhados do secretário-executivo da pasta, Rogério Ceron, que deve coordenar a transição entre as duas equipes.

A expectativa é que o encontro represente a largada desse período de transição entre a gestão Durigan e a era Trabuco.

O presidente do BC, Gabriel Galípolo, também participará da confraternização.

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Aliados acreditam que Durigan fará um gesto ao sucessor e deixe que Trabuco fale aos participantes do encontro. Originalmente, o titular da Fazenda é quem faria um pronunciamento aos presentes.