Allyson Bezerra e Cadu de Lula disputarão 2º turno para governo do Rio Grande do Norte

A eleição para o governo do Rio Grande do Norte vai para o segundo turno, que será disputado entre Allyson Bezerra (União) e Cadu de Lula (PT).

Até o momento, Bezerra, ex-prefeito de Mossoró, a segunda maior cidade do estado, teve 36,7% dos votos. Cadu, indicado pela atual governadora, Fátima Bezerra (PT), teve 36,33%.

As pesquisas mais recentes mostravam um embate acirrado entre Cadu e o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias (PL), que, com 26,7% dos votos, fica de fora da disputa.

Cadu terá uma disputa difícil à frente como representante de um governo mal-avaliado. A gestão de Fátima tem 61% de desaprovação e 30% de aprovação, de acordo com uma pesquisa da Quaest divulgada em 25 de setembro.