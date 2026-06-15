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Política

Alinhado com Lula, Motta contraria oposição e votará projeto que equipara misoginia ao racismo

Medida contempla as pretensões do petista em emplacar propostas que vão de acordo com o que é prioridade de parte do eleitorado feminino

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 14h08 | Atualizado em 15 jun 2026, 15h23
Presidente da Câmara, Hugo Motta, e presidente Lula
Presidente da Câmara, Hugo Motta, e presidente Lula (Fabio Rodrigues/Pozzebom/Agência Brasil)
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Alinhado com Lula, Motta contraria oposição e votará projeto que equipara misoginia ao racismo Priorize VEJA no Google

Cada vez mais disposto a atender à agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou que quer votar nesta semana o projeto que equipara misoginia a racismo.

A medida contempla as pretensões do petista em emplacar propostas que vão de acordo com o que é prioridade de parte do eleitorado feminino, que pode ser decisivo nas urnas em outubro.

A iniciativa deve desagradar ainda mais a oposição, que vem reclamando nos bastidores do alinhamento do paraibano com o mandatário.

Relatado por Tabata Amaral, o parecer foi construído enquanto a proposta era debatida em um grupo de trabalho coordenado por ela.

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A deputada do PSB participará da reunião de líderes desta terça-feira para apresentar o relatório aos participantes.

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