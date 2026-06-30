OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Aliados veem Marília ‘muito resistente’ e avaliam que Lula será obrigado a caçar plano B em Minas

Preferida do presidente para disputa ao governo de Minas já tem os argumentos para tentar demover petista da ideia de ter candidatura própria no estado

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 09h30
Gabriel Azevedo (MDB-MG) e Marília Campos (PT-MG)
Gabriel Azevedo (MDB-MG) e Marília Campos (PT-MG) (//Divulgação)
Continua após publicidade
Aliados veem Marília ‘muito resistente’ e avaliam que Lula será obrigado a caçar plano B em Minas Priorize VEJA no Google

Ainda que seja o nome preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer ao governo de Minas pelo PT, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos segue muito resistente à possibilidade de disputar o comando do Palácio da Liberdade.

Aliados de Marília, que aparece muito bem nas pesquisas de intenção de voto ao Senado, destacam que ela está focada na corrida por uma vaga no Congresso e avaliam que Lula será obrigado a buscar um plano B em Minas, que lhe dê palanque para defender sua candidatura à reeleição.

No fim de semana, a ex-prefeita de Contagem se reuniu com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, mas as conversas não prosperaram.

Diante da resistência dela, outras lideranças do PT mineiro defendem nos bastidores que o presidente escale outro nome da legenda para a corrida estadual.

Siga
Continua após a publicidade

Interlocutores de Marília explicam que ela já tem os argumentos para tentar convencer Lula a abrir mão de ter uma candidatura petista no estado – a ex-prefeita de Contagem é simpática a um eventual apoio ao pré-candidato do MDB ao governo de Minas, Gabriel Azevedo.

Para tentar persuadir Lula a fazer uma aliança com um nome de fora do PT, Marília deve argumentar que isso poderia manter a pulverização de candidaturas da direita, o que evitaria que o cenário eleitoral mineiro fosse tomado pela polarização, o que poderia afetar inclusive a performance do mandatário no estado.

Continua após a publicidade

A alegação que ela deve usar para tentar conter a pressão para que saia para a corrida estadual é que nenhum eventual substituto dela na disputa pelo Senado conseguirá herdar o apoio consolidado em torno de seu nome atualmente.

 

 

Publicidade
TAGS:
Eleições
Luiz Inácio Lula da Silva
Minas Gerais
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).