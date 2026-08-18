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Política

Aliados veem em caso Lulinha chance de Lula se diferenciar de Bolsonaro

Para ala do Planalto, é importante que o petista sinalize que atuará para que ninguém seja poupado caso tenha feito algo errado

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 17h30 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h35
Lula, sorrindo e acenando com a mão direita, veste camisa branca e chapéu de palha, em um palco. Ao fundo, uma multidão de pessoas, muitas vestindo vermelho, e algumas bandeiras do Brasil. Mãos de pessoas na frente seguram celulares para filmar.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento de lançamento da campanha à reeleição, em São Bernardo do Campo (Francio de Holanda/VEJA)
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Aliados veem em caso Lulinha chance de Lula se diferenciar de Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

Uma ala do Palácio do Planalto defende que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fale abertamente sobre o caso Lulinha para se diferenciar do clã Bolsonaro, especialmente Jair Bolsonaro, que sempre tentou blindar os filhos de investigações.

Para esses aliados, é importante que o petista sinalize que atuará para que ninguém seja poupado caso tenha feito algo errado.

A leitura é que isso é bem visto pelo eleitorado, que interpreta na postura um compromisso com o combate à corrupção.

Outra ala, mais conservadora, acha que ele deve evitar ficar trazendo o tema à tona – já que os próprios adversários devem explorar o assunto ao longo dos próximos meses.

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TAGS:
Eleições
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Lulinha
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