Aliados veem em caso Lulinha chance de Lula se diferenciar de Bolsonaro
Para ala do Planalto, é importante que o petista sinalize que atuará para que ninguém seja poupado caso tenha feito algo errado
Uma ala do Palácio do Planalto defende que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fale abertamente sobre o caso Lulinha para se diferenciar do clã Bolsonaro, especialmente Jair Bolsonaro, que sempre tentou blindar os filhos de investigações.
Para esses aliados, é importante que o petista sinalize que atuará para que ninguém seja poupado caso tenha feito algo errado.
A leitura é que isso é bem visto pelo eleitorado, que interpreta na postura um compromisso com o combate à corrupção.
Outra ala, mais conservadora, acha que ele deve evitar ficar trazendo o tema à tona – já que os próprios adversários devem explorar o assunto ao longo dos próximos meses.