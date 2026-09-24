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Política

Aliados se dividem sobre como Lula deve se portar em visita a Recife

Interlocutores batem cabeça sobre um eventual embarque total na campanha de Campos ou uma manutenção do tom respeitoso com a postulação de Raquel

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 12h30
João Campos, Lula e Raquel Lyra
João Campos, Lula e Raquel Lyra (Ricardo Sturckert/PR | Germano Lüders/VEJA)
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Aliados se dividem sobre como Lula deve se portar em visita a Recife Priorizar nos meus resultados Google

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão divididos sobre a postura que o mandatário deve adotar durante sua visita a Recife nesta sexta-feira.

Ainda que ele vá dividir o palanque com João Campos, candidato do PSB ao governo pernambucano, alguns interlocutores avaliam que ele deve manter tom respeitoso em relação a Raquel Lyra, candidata à reeleição na disputa pela gestão estadual de Pernambuco. Outros querem que ele se alinhe completamente ao herdeiro de Eduardo Campos.

Segundo fontes da campanha, uma ala defende que Lula aproveite polêmicas recentes em torno de Raquel – como o caso de um vídeo de 2025 em que ela sugeriu que uma gestante que tinha sete filhos fosse submetida a uma laqueadura “sem ela saber” – para embarcar de vez na campanha de Campos, escanteando a governadora, como deseja o candidato do PSB.

Outro grupo acredita que o presidente deve ser mais comedido e evitar ataques locais até mesmo porque a governadora nunca se colocou como uma adversária do Palácio do Planalto, nem antes das eleições, nem durante a campanha.

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