Aliados querem mais empenho de Bolsonaro na busca por doações

Controlado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, condenado e preso no mensalão, o PL se tornou o maior partido da Câmara depois de filiar o presidente Jair Bolsonaro. Sua bancada, que saiu das urnas com 33 integrantes em 2018, agora tem 77 deputados federais. Ela garante poder e influência, mas, às vésperas do início oficial da campanha eleitoral, também reforça uma preocupação da cúpula partidária. Motivo: pode faltar dinheiro para bancar todas as candidaturas da legenda.

Neste ano, o PL terá direito a 288 milhões de reais do fundo eleitoral, a sétima maior fatia do bolo. Só essa verba, dizem os filiados à sigla, não será suficiente para custear as candidaturas dos 77 deputados federais, de 15 postulantes ao Senado, de 12 concorrentes a governos estaduais e do próprio Bolsonaro. “É absolutamente insuficiente o fundo eleitoral do PL. A questão dos financiamentos das campanhas é um problema grave”, afirma Altineu Cortes, líder do partido na Câmara.

Para reforçar o caixa, o partido conta com as doações de pessoas físicas, sobretudo de empresários. Para estimulá-las, Valdemar convenceu Bolsonaro a gravar um vídeo pedindo contribuições. “O nosso partido cresceu e muito e nós precisamos obviamente de recursos para fazer que o partido cresça cada vez mais”, diz o presidente na peça. “Não interessa quanto você possa doar, interessa é que venha do coração para o bem do nosso Brasil”.

O diretório nacional do PL já arrecadou este ano em doações pelo menos 2, 5 milhões de reais, enquanto o caixa nacional do PT recebeu no mínimo 8,5 milhões de reais. A prestação de contas não precisa ser feita em tempo real, o que dificulta o acompanhamento do fluxo financeiro aos partidos. Na prática, eles podem ter embolsado bem mais.

Em todo o caso, os aliados de Bolsonaro querem que ele se empenhe mais na ofensiva para atrair financiadores. Uma pessoa próxima ao presidente lembra que o candidato à reeleição declinou de um convite para participar de um encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) — convite que foi aceito por seu principal rival, Lula, que compareceu a evento na entidade na última terça-feira, 9. “Como é que o presidente dá cano em figurões do PIB brasileiro? A Fiesp e o PIB estão abraçando o Lula”, reclama o aliado.