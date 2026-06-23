Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Aliados notam uma mudança em Michelle no caso da prisão de Bolsonaro

Apoiadores apostam na manutenção do benefício e observam sinais de distanciamento entre ex-primeira-dama e a campanha de Flávio Bolsonaro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 12h17 | Atualizado em 24 jun 2026, 10h04
Continua após publicidade
Aliados notam uma mudança em Michelle no caso da prisão de Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O prazo de 90 dias da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro termina nesta quinta-feira e abre uma nova etapa de incerteza para o principal líder do campo bolsonarista. A continuidade do benefício dependerá de uma nova avaliação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, responsável pela decisão que autorizou Bolsonaro a deixar o Complexo Penitenciário da Papuda por razões de saúde (este texto é um resumo do vídeo acima).

A expectativa predominante entre aliados do ex-presidente é de que o regime domiciliar seja mantido. Nos bastidores, porém, o cenário político que cerca Bolsonaro mudou significativamente desde a concessão da medida.

Como Bolsonaro conseguiu a prisão domiciliar?

O repórter Gabriel Sabóia, de Radar, relembrou no programa Ponto de Vista que a autorização para a transferência de Bolsonaro para casa ocorreu após uma articulação política conduzida por aliados do PL e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. “Moraes dá esse voto de confiança depois de uma articulação que parte do PL”, afirmou o jornalista.

Siga

Na ocasião, Michelle participou de uma audiência reservada com o ministro para defender a mudança de regime, em meio aos problemas de saúde enfrentados pelo ex-presidente. Agora, segundo Sabóia, o cenário é diferente. O pedido de renovação da prisão domiciliar está sendo conduzido apenas pelos advogados de Bolsonaro, sem a mesma mobilização política observada há três meses.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

Por que Michelle Bolsonaro está mais distante?

De acordo com o repórter, a ausência de uma nova articulação envolvendo Michelle reflete mudanças internas no bolsonarismo após a consolidação da candidatura presidencial de Flávio.

Michelle chegou a ser cogitada como candidata ou até mesmo vice em uma chapa ligada ao ex-presidente. Com a definição de Flávio como representante da família na disputa pelo Palácio do Planalto, ela passou a manter distância das atividades partidárias. “Existe um distanciamento da campanha do Flávio”, relatou Sabóia.

A justificativa apresentada por Michelle aos aliados é a dedicação à saúde do marido e às questões familiares decorrentes do período de prisão. Ainda assim, integrantes do PL observam que a redução de sua participação política tem sido percebida dentro do partido.

Continua após a publicidade

O apoio a Bolsonaro diminuiu dentro do PL?

Questionado sobre o tema, o cientista político Rafael Cortez avaliou que a eventual perda de protagonismo político de Bolsonaro não significa enfraquecimento automático do ex-presidente junto ao eleitorado conservador. “Ainda que exista esse movimento, não retira a força política do ex-presidente”, afirmou.

Segundo Cortez, o bolsonarismo enfrenta uma característica particular: a sobreposição entre disputas familiares e estratégias políticas. “Há uma confusão entre a dinâmica familiar e a coesão política desse grupo”, disse.

O cientista político observou que as relações entre Michelle, os filhos do ex-presidente e a candidatura de Flávio passaram a ocupar espaço crescente nas discussões internas do movimento.

Continua após a publicidade

Qual o impacto para a candidatura de Flávio Bolsonaro?

Para Cortez, a falta de unidade percebida entre os principais nomes do bolsonarismo pode gerar dificuldades para a campanha presidencial do senador. Ele destacou que Michelle é vista por aliados como uma figura importante para ampliar a penetração eleitoral de Flávio, especialmente entre mulheres. “Essa dinâmica tem afetado a força dessa candidatura para enfrentar o projeto de reeleição”, afirmou.

Segundo o cientista político, o próprio Flávio tem buscado reforçar publicamente a ligação com o pai nas redes sociais como forma de transmitir uma imagem de coesão ao eleitorado conservador. “Ele tenta se aproximar, faz menções ao pai com mais constância nas redes sociais, justamente para dar essa unidade que parece ainda perdida”, disse.

O que pesa na decisão de Moraes?

Entre os bolsonaristas, prevalece a avaliação de que o comportamento de Bolsonaro durante o período domiciliar favorece uma eventual renovação da medida. Sabóia relatou que, apesar de episódios que geraram ruído político, como a apreensão de uma arma registrada em nome do ex-presidente durante uma blitz em Brasília, aliados consideram que ele cumpriu as determinações impostas pelo Supremo.

Há também o entendimento de que um retorno à Papuda, a poucos meses da eleição presidencial, poderia reacender críticas ao STF e fortalecer a narrativa de perseguição adotada pelos apoiadores de Bolsonaro. Por isso, a expectativa no entorno do ex-presidente é de manutenção da prisão domiciliar. A decisão final, porém, caberá exclusivamente ao ministro Moraes, que deverá analisar os relatórios médicos e os argumentos apresentados pela defesa.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Ponto de Vista
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).