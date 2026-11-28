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Um mês após viagem aos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro enfrenta queda de mais de 80% no engajamento de suas redes e resistência interna no PL, onde aliados evitam apontá-lo como o principal líder da oposição. Entenda o cenário político e os novos nomes cotados no Congresso.

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Um mês após a fuga para os Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que foi derrotado por Lula na disputa presidencial, já percebe sinais de abandono em suas redes sociais e entre os próprios aliados.

No Congresso, nenhum político menciona o nome de Flávio Bolsonaro como o ‘líder do Brasil’, como o senador se auto proclamou em solo norte-americano.

VEJA perguntou aos parlamentares de oposição quem seria, no momento, o maior líder da oposição. Pouco neste momento citam o nome de Flávio. A resposta do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, foi um “não sei”.

Coordenador da campanha presidencial do PL e líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que tenta se eleger presidente da Casa com a ajuda de Flávio, é categórico: “o grande líder é Jair Messias Bolsonaro”.

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O senador Izalci Lucas (PL-DF) desconversa, mas vai na mesma direção, embora ressalte que Flávio terá protagonismo. “Quem é do PL sabe quais são os compromissos que temos e, independente da liderança, nós vamos continuar o movimento”, diz.

Já o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) chama a atenção para o trabalho do senador Rogério Marinho, candidato à presidência do Senado, e do deputado Nikolas Ferreira.

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No Republicanos, a senadora Damares Alves (DF) se diz uma ‘bolsonarista’, mas não segue os comandos de Flávio, tanto que vai apoiar a senadora Teresa Cristina (PP-MS) para a presidência do Senado. “Nós só temos um líder. O líder da direita se chama Jair Messias Bolsonaro”, diz Damares.

O deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), que foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Flávio, é um dos poucos que defende o nome do aliado com entusiasmo. “Não tenho dúvida que Flávio coordenará a oposição. Ele teve 60 milhões de votos, é um número suficiente para ser líder da oposição no Brasil”, diz.

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Na internet, os primeiros efeitos da fuga de Flávio para os Estados Unidos, sua resistência em reconhecer o resultado das urnas e o fato de se autoproclamar o grande líder do Brasil começaram a aparecer em meados de novembro.

Um levantamento da Ativaweb DataLab mostrou que a taxa de engajamento do senador no Instagram caiu 81,1% entre os dias 8 e 18 deste mês. Engajamento é a interação ativa dos internautas, que inclui comentários, curtidas e compartilhamentos de textos e mensagens.