Aliados defendem que Flávio faça novo gesto a Michelle Bolsonaro

Aliados de Flávio Bolsonaro defendem que o pré-candidato do PL à presidência da República faça um novo gesto a Michelle Bolsonaro, comparecendo à convenção do PL do Distrito Federal que confirmará a ex-primeira-dama como candidata do partido ao Senado.

Para isso, porém, acreditam que Flávio precisa buscar um encontro com Michelle nos próximos dias para deixar a relação mais azeitada.

A aposta de interlocutores é que, se ele decidir comparecer à convenção, esse encontro ocorrerá até o fim da semana para evitar que uma eventual ida de Flávio ao evento seja interpretada como uma “forçação de barra”.