Aliados de Lula veem Flávio Bolsonaro pressionado para sabatina no JN

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva veem Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, pressionado para a sabatina do Jornal Nacional.

O primogênito de Bolsonaro irá ao jornalístico global nesta sexta-feira, um dia depois da entrevista do petista ao mesmo programa.

Equipe do presidente avalia que, no geral, Lula foi bem na entrevista, o que já deve mexer com os ânimos de seu principal adversário nas urnas.

A expectativa do time do petista é que Flávio não consiga ter uma performance boa quando confrontado sobre pontos delicados, entre eles, escândalos que o envolvem, como o Banco Master e rachadinha.