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Política

Aliados de Lula dizem que permanência de Jaques em posto estratégico é insustentável

A interlocutores, o presidente teria admitido que situação de amigo de décadas é delicada; eles devem conversar em Brasília nesta quarta-feira

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 15h51 | Atualizado em 23 jun 2026, 16h08
Lula e Jaques Wagner
Lula e Jaques Wagner (redes sociais/Reprodução)
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Aliados de Lula dizem que permanência de Jaques em posto estratégico é insustentável Priorize VEJA no Google

Em meio à expectativa de uma reunião decisiva entre Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Jaques Wagner, aliados do presidente avaliam que a permanência do baiano na liderança do governo no Senado ficou praticamente insustentável.

A leitura é que o senador não prestou esclarecimentos consistentes sobre a operação da PF da qual foi alvo na semana passada e que, se ficasse na função, poderia prejudicar ainda mais a campanha à reeleição do chefe do Palácio do Planalto.

Há o diagnóstico de que a demora para tirá-lo de cena já trará impactos pontuais em pesquisas futuras.

O parlamentar do PT foi um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero. As investigações apontam que ele teria atuado para beneficiar o Banco Master em troca de vantagens indevidas.

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Os dois devem conversar nesta quarta-feira em Brasília e uma ala do Palácio do Planalto defende que o encontro sele a saída do parlamentar da Bahia do cargo estratégico.

A interlocutores, Lula reconheceu que a situação de Jaques, que é seu amigo pessoal há décadas, é bastante delicada.

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Nos últimos dias, fontes próximas ao líder do governo admitem que ele está aberto a deixar a função desde que ouça da boca do próprio Lula que não dá para continuar.

Os dois, porém, tem uma mesma preocupação: fazer uma saída que não represente um abandono de um aliado de primeira hora.

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Outro temor que assombra Jaques é que, a depender dos moldes do desligamento, se abrirá uma brecha para interpretações de uma suposta confissão de culpa, o que poderia enterrar suas chances de se reeleger ao Senado.

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