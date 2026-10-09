Aliados de Lula acreditam em menor espaço para Janja, mas descartam desaparecimento da campanha
Primeira-dama terá que dividir espaço com parlamentares campeões de votos e aliados que se consagraram nas urnas em cargos estratégicos
Ainda que Janja Lula da Silva permaneça presente na campanha apesar das críticas, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconhecem que a primeira-dama acabará tendo menor espaço na segunda etapa da corrida presidencial.
Na avaliação deles, isso acabará ocorrendo porque a necessidade de uma virada sobre Flávio Bolsonaro já obrigou o mandatário a fazer ajustes na campanha, trazendo reforços para a missão, de parlamentares campeões de votos – que terão muito destaque – a aliados que se consagraram nas urnas em cargos estratégicos.
Ainda assim, interlocutores de Lula garantem que desaparecer com Janja da campanha está totalmente fora de cogitação.
Há a leitura de que ela é uma interlocução importante com fatias do eleitorado especialmente relevantes, entre elas, as mulheres.