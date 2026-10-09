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Política

Aliados de Lula acreditam em menor espaço para Janja, mas descartam desaparecimento da campanha

Primeira-dama terá que dividir espaço com parlamentares campeões de votos e aliados que se consagraram nas urnas em cargos estratégicos

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 12h01
Lula, de chapéu de palha e camisa branca, olha para uma mulher sorridente de óculos e camiseta branca com LULA em vermelho, que aponta para cima
Lula e Janja durante ato para mulheres em Belo Horizonte (AFP/Reprodução)
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Aliados de Lula acreditam em menor espaço para Janja, mas descartam desaparecimento da campanha Priorize VEJA no Google

Ainda que Janja Lula da Silva permaneça presente na campanha apesar das críticas, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconhecem que a primeira-dama acabará tendo menor espaço na segunda etapa da corrida presidencial.

Na avaliação deles, isso acabará ocorrendo porque a necessidade de uma virada sobre Flávio Bolsonaro já obrigou o mandatário a fazer ajustes na campanha, trazendo reforços para a missão, de parlamentares campeões de votos – que terão muito destaque – a aliados que se consagraram nas urnas em cargos estratégicos.

Ainda assim, interlocutores de Lula garantem que desaparecer com Janja da campanha está totalmente fora de cogitação.

Há a leitura de que ela é uma interlocução importante com fatias do eleitorado especialmente relevantes, entre elas, as mulheres.

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