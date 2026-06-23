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Política

Aliados de Bolsonaro apostam em prorrogação de domiciliar do ex-presidente

Avaliação é sustentada pelo fato de o quadro de saúde de Bolsonaro, determinante para a concessão da medida, não ter alterado nos últimos meses

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 11h30 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h55
O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa hospital
O ex-presidente Jair Bolsonaro  (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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Aliados de Bolsonaro apostam em prorrogação de domiciliar do ex-presidente Priorize VEJA no Google

Aliados de Jair Bolsonaro apostam que o ex-presidente conseguirá a prorrogação da prisão domiciliar.

A avaliação é sustentada pelo fato de o quadro de saúde de Bolsonaro, determinante para a concessão da medida, não ter mudado nos últimos meses.

Os advogados apresentarão laudos médicos para comprovar o estado de saúde e para tentar emplacar a necessidade da manutenção do regime.

Concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do caso da trama golpista, a prisão domiciliar chega ao fim do prazo inicial de 90 dias nesta quinta-feira.

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A defesa de Bolsonaro deve solicitar a prorrogação após o depoimento do ex-presidente à Polícia Civil do DF sobre uma arma registrada em seu nome e apreendida em uma blitz na semana passada. 

Esse episódio preocupa interlocutores de Bolsonaro, que avaliam que poderia representar um obstáculo para a extensão do benefício.

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