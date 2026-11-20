Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuem ao próprio chefe do Executivo parte importante das dificuldades enfrentadas pelo governo no Congresso e dos conflitos internos que marcaram seu terceiro mandato. Na avaliação de integrantes da base governista ouvidos reservadamente por VEJA, o afastamento de Lula das negociações políticas e sua resistência em dividir espaços de poder com partidos de centro contribuíram para uma relação turbulenta com o Legislativo e para a falta de rumo da administração.

A avaliação é que o presidente deixou de exercer diretamente o papel de árbitro das disputas entre seus auxiliares e não se envolveu como deveria nas tratativas com os parlamentares. O resultado, segundo esses aliados, foi uma articulação política fragilizada, disputas entre integrantes do governo e dificuldades para construir uma base estável no Congresso. Um dos interlocutores de Lula defende que a articulação política seja entregue a um representante do centro no próximo mandato: “A articulação tem de ficar com o centro. Se o governo não tem maioria, precisa negociar. E muito”.

Os desafios do governo Lula 4

Como Lula contribuiu para o desgaste com o Congresso?

A relação com o Legislativo foi marcada por uma sequência de embates. Embora tenha conseguido aprovar o arcabouço fiscal e a reforma tributária, o governo também sofreu derrotas importantes. Entre elas, a rejeição inédita, pelo Senado, da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.

Na avaliação de aliados, a estratégia de Lula de negociar o apoio de partidos de centro por meio de parlamentares específicos, em vez de tratar diretamente com as direções das legendas, não funcionou. No terceiro mandato, essas siglas receberam postos de segundo escalão, enquanto o PT manteve o controle das principais posições. A dificuldade de ampliar a coalizão ficou ainda mais evidente diante da composição da Câmara: PT e partidos de esquerda elegeram 128 dos 513 deputados, enquanto seis legendas de centro somaram 234 cadeiras.

Continua após a publicidade

O problema, segundo um aliado experiente do presidente, é que o governo precisará do apoio dessas bancadas para formar maioria. A sugestão é que um integrante do centro assuma a articulação política e tenha presença no Palácio do Planalto, como forma de ampliar a participação dessas siglas nas decisões e facilitar as negociações com o Congresso.

Por que a disputa interna prejudicou o governo?

A falta de coordenação também apareceu dentro do próprio Executivo. Durante o terceiro mandato, houve um embate entre Fernando Haddad, então à frente da equipe econômica, e Rui Costa, que comandava a Casa Civil. Haddad reclamava que era sabotado pelo ministro, enquanto Costa acusava o colega de vazar informações desabonadoras a seu respeito. Segundo aliados, a disputa contribuiu para que a gestão se perdesse em intrigas internas e não conseguisse estabelecer um rumo definido.

Continua após a publicidade

A avaliação de governistas é que Lula permitiu que a rivalidade entre os dois ministros se prolongasse sem uma intervenção capaz de organizar a equipe. O presidente também é apontado como responsável por não se envolver diretamente nas negociações políticas do dia a dia. Aliados atribuem esse distanciamento à falta de paciência do petista com os assuntos cotidianos da Presidência e à sua preferência pela agenda internacional.

A postura do PT também é vista como um obstáculo à formação de uma base mais ampla. A resistência do partido em ceder espaços a outras legendas, inclusive de esquerda, dificultou a construção de alianças. A promessa de frente ampla, defendida por Lula desde 2022, não se traduziu, no terceiro mandato, em uma abertura efetiva da administração aos partidos de centro.

Continua após a publicidade

O que Lula pretende mudar no próximo mandato?

A composição do novo governo será um teste para saber se o presidente pretende manter o predomínio petista ou se dará espaço maior a outras forças políticas. A escolha do próximo ministro da Fazenda e do chefe da Casa Civil também terá peso nessa definição. Entre os nomes citados para os postos estão o atual ministro Dario Durigan, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles. Para a Casa Civil, são cogitados Fernando Haddad e o senador Camilo Santana.

A definição dos cargos, porém, não será suficiente se Lula não assumir um papel mais ativo na coordenação política e na arbitragem das disputas internas. O presidente terá de administrar uma coalizão em que os partidos de esquerda não dispõem de maioria na Câmara e na qual as legendas de centro serão decisivas para a aprovação de projetos. Depois de prometer que o quarto mandato será melhor do que os anteriores, Lula terá de mostrar se pretende corrigir os problemas de articulação e divisão de poder apontados por seus próprios aliados.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.