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A derrota de Flávio Bolsonaro no segundo turno desencadeou uma onda de cobranças internas entre legendas do Centrão e o Partido Liberal. As análises apontam falhas do clã Bolsonaro, como a imposição de um nome da família e a saída do candidato para os EUA. Lideranças locais são acusadas de indolência interessada, e Eduardo Cunha responsabiliza Nikolas Ferreira, Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas por não desejarem a vitória de Flávio.

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A derrota de Flávio Bolsonaro no segundo turno desencadeou uma onda de cobranças internas entre legendas do Centrão e o Partido Liberal, como mostra o colunista José Casado. Reuniões de integrantes do PL, Progressistas, União Brasil e Republicanos analisam os fatores que levaram ao desempenho negativo em São Paulo e Minas Gerais, regiões que concentram 50,5 milhões de eleitores aptos a votar.

Nas análises internas do aglomerado partidário formado por PL, PP, União Brasil e Republicanos, aponta-se uma sucessão de falhas cometidas pelo clã Bolsonaro. A imposição de um nome da própria família para encabeçar a chapa presidencial é citada como o fator inicial que levou ao isolamento do candidato ao longo da disputa. Além disso, a saída do postulante para os Estados Unidos logo após o pleito ampliou as críticas dos aliados.

O que alegam sobre a atuação das lideranças locais?

A avaliação predominante nos bastidores políticos classifica a postura de apoiadores relevantes em Minas Gerais e São Paulo como uma indolência interessada. Para integrantes das legendas aliadas, lideranças que deveriam atuar na mobilização de eleitores nos dois maiores estados não se empenharam como esperado no segundo turno. A leitura feita por articuladores do grupo indica que a derrota do candidato acabou sendo tratada de forma conveniente por esses atores.

Como Eduardo Cunha avaliou a responsabilidade de Nikolas Ferreira?

Em artigo publicado no portal Poder 360, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, do Republicanos, responsabilizou expressamente Nikolas pela derrota de Flávio Bolsonaro. No PL e no PP, muitos consideram essa a mais perfeita tradução do problema. Segundo a interpretação feita pelo político, que perdeu a eleição para deputado por Minas Gerais, o deputado não desejava a vitória do candidato para poder herdar o espólio do ex-presidente, avaliação aplicada também a Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.

“Não resta a menor dúvida de que coube a Nikolas a maior parte da responsabilidade pela derrota de Flávio”, escreveu Cunha. “A exemplo da mulher de Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas, não desejava a vitória de Flávio, simplesmente por querer herdar o espólio político de Bolsonaro. Fato impossível, se o resultado tivesse sido a vitória de Flávio. Michelle Bolsonaro nada fez para ajudar Flávio. Ao contrário, atrapalhou e muito. Já Tarcísio foi se empenhar, no segundo turno, na campanha eleitoral fora de São Paulo.”

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.