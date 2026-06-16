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Política

Aliado de Raquel Lyra diz que vídeo de Lula é ‘fato nulo’ para reeleição dela

Presidente gravou material declarando 'compromisso histórico' com o PSB e a família Campos-Arraes, dando a entender que terá um só palanque em Pernambuco

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 17h59
reprodução
Lula e Raquel Lyra: nem todos os adversários políticos são inimigos (Instagram/Reprodução)
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Aliados da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), minimizaram os possíveis impactos eleitorais do vídeo do presidente Lula declarando abertamente seu apoio a João Campos (PSB), ex-prefeito do Recife e principal adversário da mandatária no pleito deste ano.

Em declaração a VEJA, o ex-deputado federal Daniel Coelho (Cidadania-PE) afirmou que o material, publicado ontem por Campos nas redes sociais, é “um fato nulo” que “não mexe em nada” eleitoralmente. “Se ficar só nesse vídeo, acho que é um fato nulo, não mexe nada. Já se Lula insistir em restringir a própria campanha pode ser o próprio Lula o prejudicado na urna. Contudo, pelo movimento da base do PT em Pernambuco, vejo um esforço grande da base lulista em não perder os votos dos eleitores de Raquel”, disse.

Para ele, a virada de Raquel sobre Campos nas pesquisas de intenção de voto se devem ao “reconhecimento do povo ao trabalho que ela tem feito” e nada tem a ver com terceiros. “As pessoas querem que ela continue a mudar Pernambuco. É sobre isso”, continuou Coelho, que além de aliado de direita próximo de Raquel foi seu secretário em duas pastas nos últimos anos: a de Turismo e a do Meio Ambiente.

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Ele deixou o governo em abril deste ano, junto com outros nomes do primeiro escalão que concorrerão nas eleições de outubro, marcando a desincompatibilização eleitoral.

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O comentário de Daniel Coelho sobre a possibilidade de Lula se prejudicar nas urnas caso se afaste de Raquel Lyra foi avaliado recentemente pela ex-deputada de esquerda Marília Arraes (PDT-PE), que hoje é pré-candidata ao Senado na chapa de Campos. Na época, ela disse não ver problema na governadora apoiar Lula, por acreditar que o petista precisa de vários palanques para vencer as eleições. “Se ela quiser apoiar o presidente Lula, qual é o problema? A gente precisa de apoio para o presidente Lula. A gente precisa ganhar essa eleição para presidente. Então tem que, sim, aceitar todo apoio (…). Gostaria muito de ter, não somente aqui [em Pernambuco], mas em vários outros estados, vários palanques para o presidente Lula”, declarou Marília em entrevista a um blog local de notícias.

Desde a publicação do vídeo de Lula por Campos, no qual o presidente diz que tem um “compromisso histórico” com o PSB e a família Campos-Arraes, veículos pernambucanos têm repercutido a notícia, alguns, inclusive ressaltando o fato de que Lula declarou apoio, mas não negou sua simpatia e proximidade com Raquel Lyra.

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