🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Aliado de Lula e Alcolumbre, petista pode perder vaga no Senado após 16 anos, aponta pesquisa

Senador está empatado tecnicamente na disputa pela sua reeleição e vê adversária em primeira posição há semanas

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 08h46 | Atualizado em 30 set 2026, 09h04
O presidente Lula, de barba branca e faixa presidencial, ouve atentamente um homem de terno preto e gravata azul que fala com a boca aberta, expressando intensidade. Ao fundo, um homem de óculos escuros observa a cena
Davi Alcolumbre e Lula (EVARISTO SA/AFP)
Continua após publicidade
Aliado de Lula e Alcolumbre, petista pode perder vaga no Senado após 16 anos, aponta pesquisa Priorize VEJA no Google

O senador Randolfe Rodrigues (PT), que tem como aliados o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o do Senado, Davi Alcolumbre (União), vê sua reeleição para um terceiro mandato sob risco no Amapá, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30. Para fazer o levantamento, foram entrevistados 1.600 eleitores do estado entre os dias 25 e 29 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

O senador petista está no cargo há 16 anos e se vê sob riscos de perdê-lo diante de candidaturas que crescem ao lado do grupo rival, ligado ao ex-prefeito de Macapá Dr. Furlan (PSD). Furlan não só lidera a disputa pelo governo do estado com folga, mas também tem sua mulher, Rayssa Furlan (Pode), liderando a corrida ao Senado isoladamente.

Além disso, o outro nome na chapa dos Furlan que concorre ao Senado é do senador Lucas Barreto (PSD), que também tenta a reeleição e está empatado numericamente com Randolfe Rodrigues — levando a crer que a provável eleição de Rayssa tirará a vaga que hoje é de um dos dois. Na eleição de 2022, Rayssa quase tirou a vaga que hoje é do próprio Davi Alcolumbre.

Siga

Senado Federal

  • Rayssa Furlan (Pode): 30%
  • Randolfe Rodrigues (PT): 20%
  • Lucas Barreto (PSD): 20%
  • Alliny Serrão (União): 13%
  • Acácio Favacho (MDB): 11%
  • Capi (PSB): 1%
  • Juiza Jô (DC): 1%
  • Professor Uzian Pinto (DC): 0%
  • Helio Silva (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS/NR: 2%
Continua após a publicidade

Os números acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem os votos entre as duas preferências.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Primeiro voto:

  • Rayssa Furlan (Pode): 35%
  • Randolfe Rodrigues (PT): 25%
  • Lucas Barreto (PSD): 15%
  • Alliny Serrão (União): 11%
  • Acácio Favacho (MDB): 9%
  • Capi (PSB): 2%
  • Juiza Jô (DC): 1%
  • Professor Uzian Pinto (DC): 0%
  • Helio Silva (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 1%
  • NS/NR: 1%
Continua após a publicidade

Segundo voto:

  • Rayssa Furlan (Pode): 25%
  • Lucas Barreto (PSD): 24%
  • Alliny Serrão (União): 15%
  • Randolfe Rodrigues (PT): 14%
  • Acácio Favacho (MDB): 13%
  • Capi (PSB): 1%
  • Juiza Jô (DC): 1%
  • Professor Uzian Pinto (DC): 1%
  • Helio Silva (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 3%
Continua após a publicidade

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código AP-08579/2026.

Publicidade
TAGS:
Amapá
Davi Alcolumbre
Eleições 2026
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Randolfe Rodrigues
Real Time Big Data
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).