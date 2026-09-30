Aliado de Lula e Alcolumbre, petista pode perder vaga no Senado após 16 anos, aponta pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data revela risco para a reeleição de Randolfe Rodrigues no Amapá. O senador, apoiado por Lula e Alcolumbre, vê sua vaga ameaçada pelo avanço da chapa Furlan. Rayssa Furlan lidera, e o empate de Lucas Barreto com Randolfe sugere uma disputa acirrada pela segunda vaga ao Senado.

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O senador Randolfe Rodrigues (PT), que tem como aliados o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o do Senado, Davi Alcolumbre (União), vê sua reeleição para um terceiro mandato sob risco no Amapá, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30. Para fazer o levantamento, foram entrevistados 1.600 eleitores do estado entre os dias 25 e 29 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

O senador petista está no cargo há 16 anos e se vê sob riscos de perdê-lo diante de candidaturas que crescem ao lado do grupo rival, ligado ao ex-prefeito de Macapá Dr. Furlan (PSD). Furlan não só lidera a disputa pelo governo do estado com folga, mas também tem sua mulher, Rayssa Furlan (Pode), liderando a corrida ao Senado isoladamente.

Além disso, o outro nome na chapa dos Furlan que concorre ao Senado é do senador Lucas Barreto (PSD), que também tenta a reeleição e está empatado numericamente com Randolfe Rodrigues — levando a crer que a provável eleição de Rayssa tirará a vaga que hoje é de um dos dois. Na eleição de 2022, Rayssa quase tirou a vaga que hoje é do próprio Davi Alcolumbre.

Senado Federal

Rayssa Furlan (Pode): 30%

Randolfe Rodrigues (PT): 20%

Lucas Barreto (PSD): 20%

Alliny Serrão (União): 13%

Acácio Favacho (MDB): 11%

Capi (PSB): 1%

Juiza Jô (DC): 1%

Professor Uzian Pinto (DC): 0%

Helio Silva (PCO): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 2%

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Os números acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem os votos entre as duas preferências.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Primeiro voto:

Rayssa Furlan (Pode): 35%

Randolfe Rodrigues (PT): 25%

Lucas Barreto (PSD): 15%

Alliny Serrão (União): 11%

Acácio Favacho (MDB): 9%

Capi (PSB): 2%

Juiza Jô (DC): 1%

Professor Uzian Pinto (DC): 0%

Helio Silva (PCO): 0%

Nulo/Branco: 1%

NS/NR: 1%

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Segundo voto:

Rayssa Furlan (Pode): 25%

Lucas Barreto (PSD): 24%

Alliny Serrão (União): 15%

Randolfe Rodrigues (PT): 14%

Acácio Favacho (MDB): 13%

Capi (PSB): 1%

Juiza Jô (DC): 1%

Professor Uzian Pinto (DC): 1%

Helio Silva (PCO): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 3%

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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código AP-08579/2026.