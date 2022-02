Aliado de Bolsonaro, Republicanos deve decidir apoio em abril

Um dos principais partidos da base governista, o Republicanos ainda não definiu de vai ou não apoiar a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Integrantes da legenda têm dito que os cerca de 4 milhões de votos recebidos pelos candidatos em 2018 serão cruciais para a eleição presidencial deste ano — e lembrando que essa é a quantidade decisiva de eleitores que Lula (PT) precisa conquistar.

No último pleito para presidente, Bolsonaro venceu Fernando Haddad (PT) com uma vantagem de 10 milhões de votos (55 milhões para o presidente e 45 milhões para o petista). Mas bastaria que essa diferença caísse pela metade que o resultado seria outro (50% mais um voto).

Essa conta tem sido repetida em conversas do Congresso com cada vez mais frequência. Nas últimas semanas, aumentou a insatisfação de caciques do Republicanos com o governo Bolsonaro. Parlamentares afirmam que não é apenas uma questão de liberação de emendas, que demoram para ser atendidas ou que simplesmente não o são, mas também de falta de prestígio e apoio do presidente para o crescimento da agremiação.

Comandado pelo deputado Marcos Pereira (SP), o Republicanos é ligado à Igreja Universal e à TV Record. Apesar de serem operações independentes, o partido estima que parte significativa do seu eleitorado seja evangélica. Junto com PL e PP, a legenda forma o tripé de apoio do centrão ao governo.

Durante meses, Bolsonaro negociou sua filiação com essas legendas e escolheu o PL. Com isso, o partido de Valdemar Costa Neto entrou nos holofotes e passou a ser o mais cobiçado por políticos bolsonaristas —inclusive por grandes puxadores de voto que querem estar associados ao chefe do Executivo e levar seu número nas urnas. Entre eles, estão o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, e o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), que lidera a Frente Parlamentar Evangélica.

O Republicanos, portanto, ficou fora da chapa presidencial. O partido está à frente do Ministério da Cidadania, representado por João Roma, que deve deixar o cargo até abril para concorrer em outubro. A legenda atraiu o vice-presidente, general Hamilton Mourão, que deve se filiar no dia 16 de março para tentar uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul.

O tamanho das bancadas na Câmara é imperativo para definir os montantes dos fundos partidário e eleitoral que cabem às legendas. O PL tem atualmente 43 deputados e estima chegar a cerca de 60 quando terminar a janela partidária, em 2 de abril. Já o PP deve ter crescimento semelhante, enquanto o Republicanos deve passar de 31 para 36 deputados. A depender do nível de insatisfação dos parlamentares, Bolsonaro pode perder um aliado de peso em uma campanha. A decisão deve ser anunciada em abril.