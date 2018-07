Aliado de Bolsonaro, fundador do PSL defende aborto

O presidente de honra e fundador do PSL, Luciano Bivar, que lançou a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro à Presidência, já defendeu propostas que contradizem algumas das principais bandeiras do presidenciável. Bivar se declarou, no livro Burocratocia: A Invasão Invisível, de sua autoria, a favor da legalização do aborto.

Em sua própria campanha para presidente da República, em 2006, ele pediu ainda um plebiscito sobre a união de pessoas do mesmo sexo e defendeu o Bolsa Família. Outra atual aliada de Bolsonaro, a advogada Janaina Paschoal também já se posicionou de forma contrária ao deputado no ano passado.

No livro, quando recorda sua atuação como deputado federal, Bivar escreve: “Combati a retórica e a falácia dos defensores dos direitos humanos, quando propus a legalização do aborto e da eutanásia e a introdução da pena de morte para crimes de sequestro seguido de morte”.

Ele defende ainda tratados para que grandes potências participem da defesa do Brasil: “Com isso, podemos diminuir 60% do nosso recrutamento militar, poupando uma verba anual expressiva”. Jair Bolsonaro é capitão da reserva do Exército e tem base eleitoral nos quartéis.

Além disso, Luciano Bivar pediu a extinção do tributo pago sobre quem tem imóveis em terrenos da Marinha. “Os custos da União para cobrar esse tributo não justificam a sua permanência”, escreveu.

A assessoria de Bivar respondeu que “hoje, as posições (de Bivar) estão sendo amadurecidas em conjunto com todas as tendências que formam o PSL”.

Críticas de Janaina

Coautora do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Janaina Paschoal fez críticas ao candidato do PSL no Twitter no passado recente. Em post de 24 de novembro de 2018, disse não gostar “do tom” do deputado e que ele “haveria de cuidar mais de sua fala”. “Ando preocupada com isso”, tuitou.

No mesmo mês, Janaina declarou na plataforma que Bolsonaro precisava ponderar seu discurso e ouvir pessoas que pensam diferente. Foi o mesmo tom usado pela advogada no lançamento da candidatura do deputado, domingo retrasado.

Janaina afirmou à reportagem que não vê as postagens como críticas, mas como “conselhos” ao deputado. “Estão em consonância com o que eu falei na convenção. E, pelo que tenho observado, ele está cuidando dessas questões”, disse.

O presidente interino do PSL, Gustavo Bebianno, diz que as opiniões da jurista são de uma “mulher forte”, que pode “agregar” à chapa. Nesta segunda-feira, 30, Jair Bolsonaro se encontrará com Janaina em São Paulo, na tentativa de acertar seu posto como vice na chapa. A aliança ficou abalada após o discurso da advogada na convenção do PSL.