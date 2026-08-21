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Política

Vice de Flávio diz que três motivos levaram senador a escolhê-lo para a chapa presidencial

Em entrevista a VEJA, o deputado Alfredo Gaspar falou sobre seu papel na campanha presidencial

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 20h19 | Atualizado em 22 ago 2026, 06h56
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Vice de Flávio diz que três motivos levaram senador a escolhê-lo para a chapa presidencial Priorizar nos meus resultados Google

O deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, apontou em entrevista ao programa VEJA em Foco os três motivos que, segundo ele, levaram o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a escolhê-lo para compor a chapa presidencial.

O primeiro, afirmou, é a representação do Nordeste. “O primeiro para mostrar que o Nordeste é a solução. Eu sou nordestino e alagoano com muito orgulho”, disse Gaspar. Segundo ele, a campanha pretende apresentar uma alternativa ao que chamou de “assistencialismo” dos governos do PT, defendendo a manutenção de programas sociais com foco na profissionalização dos beneficiários.

O segundo fator seria sua experiência na segurança pública. Ex-promotor de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas, Gaspar afirmou ter dedicado 24 anos ao combate à criminalidade e ao crime organizado. “De segurança pública eu entendo”, disse.

Por fim, o deputado citou sua atuação no combate à corrupção. “Uma das minhas principais metas profissionais [foi] combater a corrupção”, afirmou. Segundo Gaspar, a combinação desses três elementos — Nordeste, segurança e combate à corrupção — explica sua presença na chapa. “Eu acho que é a junção desses três fatores [que] me levou à chapa presidencial”, disse.

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Na avaliação do candidato a vice, seu papel na campanha será justamente explorar essas três frentes junto ao eleitorado nordestino e no restante do país.

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TAGS:
Alfredo Gaspar
Eleições
Flávio Bolsonaro
Marcela Rahal
VEJA em Foco
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