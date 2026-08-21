Vice de Flávio diz que três motivos levaram senador a escolhê-lo para a chapa presidencial
Em entrevista a VEJA, o deputado Alfredo Gaspar falou sobre seu papel na campanha presidencial
O deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, apontou em entrevista ao programa VEJA em Foco os três motivos que, segundo ele, levaram o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a escolhê-lo para compor a chapa presidencial.
O primeiro, afirmou, é a representação do Nordeste. “O primeiro para mostrar que o Nordeste é a solução. Eu sou nordestino e alagoano com muito orgulho”, disse Gaspar. Segundo ele, a campanha pretende apresentar uma alternativa ao que chamou de “assistencialismo” dos governos do PT, defendendo a manutenção de programas sociais com foco na profissionalização dos beneficiários.
O segundo fator seria sua experiência na segurança pública. Ex-promotor de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas, Gaspar afirmou ter dedicado 24 anos ao combate à criminalidade e ao crime organizado. “De segurança pública eu entendo”, disse.
Por fim, o deputado citou sua atuação no combate à corrupção. “Uma das minhas principais metas profissionais [foi] combater a corrupção”, afirmou. Segundo Gaspar, a combinação desses três elementos — Nordeste, segurança e combate à corrupção — explica sua presença na chapa. “Eu acho que é a junção desses três fatores [que] me levou à chapa presidencial”, disse.
Na avaliação do candidato a vice, seu papel na campanha será justamente explorar essas três frentes junto ao eleitorado nordestino e no restante do país.