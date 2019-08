Alexandre Frota afirma que se filiará ao PSDB por indicação de João Doria

O deputado federal Alexandre Frota (SP) confirmou ter escolhido o PSDB como seu novo partido. Frota foi expulso do PSL por fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Em mensagem enviada pelo aplicativo WhatsApp, o deputado disse que a cerimônia que marcará o seu ingresso no tucanato ocorrerá nesta sexta-feira, 16, na sede da sigla em São Paulo. O governador João Doria estará presente na assinatura dos documentos.

Frota analisava convites feitos por sete partidos. O deputado havia dito na quinta, 15, que estava estudando o espaço e a atuação que teria em cada sigla. Pesou na escolha de Frota o empenho de Doria para garantir sua filiação.

O líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (SP), já tinha feito campanha para a filiação de Frota. “Eu não tive nenhuma conversa pessoal com o deputado Frota, mas vejo com muito bons olhos sua possível vinda para a bancada. A atuação dele na Câmara tem sido exemplar, digna de todos os elogios”, afirmou Sampaio em contato com a VEJA.

A executiva nacional do PSL expulsou Frota por unanimidade. Além das críticas ao governo Bolsonaro, ele estava em pé de guerra com medalhões do partido, como o senador Major Olimpio (SP) e o deputado Eduardo Bolsonaro (SP).

Também na quinta, Frota disparou pelo WhatsApp um vídeo em que acusava Bolsonaro de ser hipócrita. O presidente havia ironizado a expulsão do deputado quando foi questionado sobre o tema. “Sei nem quem é esse”, disse Bolsonaro.