Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Política

Alexandre de Moraes transfere preso do 8 de Janeiro para seu estado de origem

Comissão de Direitos Humanos do Senado divulgou relatório sobre réus que cumprem penas a até 3.000 quilômetros de distância das famílias

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 13h30
SEM ANISTIA - O tumulto do 8 de Janeiro: tentativa de diminuir as tensões
No dia 8 de Janeiro de 2023, vândalos depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal -  (Lucas Neves/Agência Enquadrar/Folhapress/.)
Continua após publicidade
Alexandre de Moraes transfere preso do 8 de Janeiro para seu estado de origem Priorizar nos meus resultados Google

No dia 30 de junho, VEJA mostrou que alguns dos presos pelos atos golpistas do 8 de Janeiro estão encarcerados a até 3.000 quilômetros de distância de suas famílias, segundo um relatório da Comissão de Direitos Humanos do Senado.

Grande parte deles cumpre pena desde 2023 após a invasão e depredação das sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Um dos exemplos citados no relatório foi o de Marinho Junio Nascimento de Lima, condenado a 14 anos de reclusão e há nove meses cumprindo a pena na penitenciária da Papuda, em Brasília.

Siga

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Continua após a publicidade

Ele tem esposa e três filhos menores, incluindo um com autismo, que moram em Rio Branco, no Acre, a 3.000 quilômetros da Capital. Lima afirmou à comissão que só teve até o momento “contato virtual” com a esposa. Ele tinha feito um pedido de transferência, mas não havia sido atendido.

Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou  a transferência de Marinho Junio para um estabelecimento prisional em Rio Branco, no Acre.

Continua após a publicidade

Há outros presos que pedem o mesmo tratamento. Igilso Manoel de Lima, também detido na Papuda, informou à comissão que gostaria de cumprir o restante da pena em Santa Catarina, onde tem quatro filhas e uma neta de dois anos de idade. Ele alegou que o afastamento da família e o término de seu casamento “produziram significativo abalo emocional e psicológico”.

Condenado a 16 anos de prisão, Matheus Fernandes Bonfim, de Vitória da Conquista, na Bahia, relatou ter uma filha de 12 anos de idade, que nunca fez visita presencial na penitenciária, o que lhe causou “relevante impacto emocional”.

Continua após a publicidade

“Recebemos com grande alegria a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a transferência do Marinho para um estabelecimento prisional próximo de sua família”, diz a advogada Carolina Siebra.

“Os presos do 8 de Janeiro estão sendo submetidos ao afastamento de seus familiares, o que sempre apontamos como mais uma grave violação”, acrescentou. Segundo ela, o STF está começando a se atentar para a situação.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
atentado de 8 de janeiro
Bastidores de Brasília
Direitos Humanos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).