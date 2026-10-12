Alexandre de Moraes libera visitas de Flávio Bolsonaro ao pai

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nesta segunda-feira, 12, o senador e presidenciável, Flávio Bolsonaro (PL), para voltar a visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar. O ministro disse na decisão desta manhã que o motivo da autorização foi o fim do prazo de 90 dias pelos quais ele proibiu encontros entre os dois.

Na prisão domiciliar em Brasília, Jair Bolsonaro não pode receber visitas, com exeção de familiares, advogados e médicos. Em julho, Moraes vetou também as visitas de Flávio Bolsonaro. Ele leu em uma live uma carta escrita à mão pelo ex-presidente. O documento, intitulado “carta aos brasileiros”, foi interpretado pelo ministro como uma forma de burlar a proibição de falar com o público e de acessar redes sociais, mesmo que de terceiros.

Passado o primeiro turno, a defesa de Bolsonaro pediu para adiantar o prazo final da proibição. Mas Moraes analisou o pedido apenas nesta segunda, depois dos 90 dias terem se encerrado. O ministro entendeu que, durante a vigência da proibição de visitas, não foram descumpridas nenhuma das regras impostas por ele.

“Não houve qualquer fato superveniente que indicasse a necessidade de eventual prorrogação. Dessa maneira, nos termos dos artigos 21 e 341, ambos do Regimento Interno do STF, autorizo a retomada do regime de visitas de Flávio Nantes Bolsonaro, nos mesmos horários, condições e medidas de segurança anteriormente fixados, estando vedada a finalidade político-eleitoral e a divulgação de quaisquer manifestos ou declarações, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado, nos termos da decisão de 17/7/2026”, diz trecho da decisão.

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Na prática, Flávio pode voltar a visitar o pai, mas precisará cumprir regras rigorosas de acesso à residência do ex-presidente. Eles não podem ingressar com celulares, gravadores, nem fazer quaisquer registros dos encontros. Os visitantes e seus veículos são revistados por agentes da Polícia Federal tanto na chegada quanto na saída da visita. Bolsonaro continua proibido de conceder entrevistas ou usar familiares, advogados e outros terceiros para falar com o público.