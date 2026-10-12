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Política

Alexandre de Moraes libera visitas de Flávio Bolsonaro ao pai

Ministro argumentou que prazo de 90 dias para proibição já chegou ao fim

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 09h43 | Atualizado em 12 out 2026, 09h53
Homem de camisa amarela ergue um retrato emoldurado de Jair Bolsonaro, que sorri usando terno escuro e faixa presidencial verde e amarela, com a bandeira do Brasil ao fundo. O homem tem expressão séria e está em ambiente externo com árvores desfocadas
Flávio Bolsonaro ergue quadro com imagem de Jair Bolsonaro (Sérgio Lima/AFP)
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nesta segunda-feira, 12, o senador e presidenciável, Flávio Bolsonaro (PL), para voltar a visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar. O ministro disse na decisão desta manhã que o motivo da autorização foi o fim do prazo de 90 dias pelos quais ele proibiu encontros entre os dois.

Na prisão domiciliar em Brasília, Jair Bolsonaro não pode receber visitas, com exeção de familiares, advogados e médicos. Em julho, Moraes vetou também as visitas de Flávio Bolsonaro. Ele leu em uma live uma carta escrita à mão pelo ex-presidente. O documento, intitulado “carta aos brasileiros”, foi interpretado pelo ministro como uma forma de burlar a proibição de falar com o público e de acessar redes sociais, mesmo que de terceiros.

Passado o primeiro turno, a defesa de Bolsonaro pediu para adiantar o prazo final da proibição. Mas Moraes analisou o pedido apenas nesta segunda, depois dos 90 dias terem se encerrado. O ministro entendeu que, durante a vigência da proibição de visitas, não foram descumpridas nenhuma das regras impostas por ele.

“Não houve qualquer fato superveniente que indicasse a necessidade de eventual prorrogação. Dessa maneira, nos termos dos artigos 21 e 341, ambos do Regimento Interno do STF, autorizo a retomada do regime de visitas de Flávio Nantes Bolsonaro, nos mesmos horários, condições e medidas de segurança anteriormente fixados, estando vedada a finalidade político-eleitoral e a divulgação de quaisquer manifestos ou declarações, inclusive por terceiros, independentemente do meio utilizado, nos termos da decisão de 17/7/2026”, diz trecho da decisão.

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Na prática, Flávio pode voltar a visitar o pai, mas precisará cumprir regras rigorosas de acesso à residência do ex-presidente. Eles não podem ingressar com celulares, gravadores, nem fazer quaisquer registros dos encontros. Os visitantes e seus veículos são revistados por agentes da Polícia Federal tanto na chegada quanto na saída da visita. Bolsonaro continua proibido de conceder entrevistas ou usar familiares, advogados e outros terceiros para falar com o público.

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