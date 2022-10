Alexandre de Moraes convoca eleitores para comparecimento às urnas

Atualizado em 30 out 2022, 11h36 - Publicado em 30 out 2022, 11h34

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, votou na manhã deste domingo, 30, na Zona Sul de São Paulo. Moraes ficou cerca de três minutos na zona eleitoral e falou com a imprensa após o voto.

“Desde o início da madrugada na Nova Zelândia, em Paris, tudo ocorrendo na absoluta tranquilidade”, avaliou.

Depois de votar, o ministro foi ao Centro Cultural São Paulo para o teste de integridade das urnas. Alexandre de Moraes descartou desconfianças ao sistema de votação e defendeu a integridade do pleito.

“O eleitor está participando porque sabe da lisura das urnas eletrônicas e quer atestar isso, quer auxiliar a Justiça Eleitoral de uma vez por todas a acabar com essas notícias fraudulentas, com essas notícias criminosas de que há fraudes nas urnas eletrônicas”, disse o ministro.

O presidente do TSE, que se pronunciou em cadeia nacional na véspera do pleito, voltou a convocar a população para o comparecimento às urnas. No primeiro turno, mais de 32 milhões de eleitores não foram votar.

“Vamos diminuir a abstenção, vamos mostrar que o brasileiro, a brasileira, querem participar, querem paz no país, querem tranquilidade no país e vamos terminar o dia de hoje com uma grande vitória, a vitória da democracia, da Justiça Eleitoral, do povo brasileiro”, disse.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) convidou entidades fiscalizadoras para verificar as urnas eletrônicas. No sábado, 29, observadores internacionais, Ministério Público, órgãos do Judiciário e partidos políticos foram à audiência com o TRE.