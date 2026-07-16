Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Política

Alexandre de Moraes assume presidência do Supremo durante recesso judiciário

Ministro, que já é vice-presidente da Corte, ocupará a partir de sexta, 17, cadeira de Edson Fachin

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 13h09
Homem careca de meia-idade, com terno escuro, gravata azul-esverdeada e toga preta, sentado em uma cadeira de couro mostarda, olhando sério para frente. Há um microfone e itens de escritório na mesa à sua frente
O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
Continua após publicidade
Alexandre de Moraes assume presidência do Supremo durante recesso judiciário Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Alexandre de Moraes assumirá, de forma interina, a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de sexta-feira, 17, até o fim do recesso judiciário do meio do ano, no dia 31 de julho. O magistrado, que já é vice-presidente da Corte, vai ocupar a cadeira de Edson Fachin durante as duas semanas em que ele ficará de férias.

O presidente do Supremo não faz parte de nenhuma das Turmas e é responsável pelo controle da pauta. Caso algum julgamento dê empate, ele dá o voto de qualidade e age como relator dos processos em algumas situações específicas — podendo, por exemplo, tomar decisões urgentes durante o recesso e negar seguimento a habeas corpus que não sejam de competência do STF.

Além disso, outra atribuição importante da presidência é fazer a representação institucional do STF. Ele vai a reuniões e dialoga com os outros Poderes em nome de todos os membros da Corte. Durante todo o mês de julho, o Supremo entra em recesso e não tem sessões de julgamento, nem presenciais e nem virtuais. Os trabalhos voltam ao ritmo normal no dia 3 de agosto.

Isso não significa, contudo, que o Tribunal fica parado. Alguns ministros vão parar durante trinta dias (neste ano, Cármen Lúcia e Luiz Fux), enquanto outros atuarão de forma mais restrita. Dias Toffoli vai analisar apenas reclamações (cíveis e criminais), petições, inquéritos e mandados de segurança. Cristiano Zanin, apenas inquéritos e ações penais.

Siga
Continua após a publicidade

Moraes, Gilmar Mendes, Nunes Marques, André Mendonça e Flávio Dino continuam trabalhando normalmente durante todo o mês de julho. Eles têm sob sua relatoria vários casos sensíveis e complexos: os cumprimentos de pena no caso do golpe de estado, incluindo o de Jair Bolsonaro (Moraes), emendas parlamentares (Dino), as fraudes do Banco Master e o do INSS (Mendonça). Esse último caso, inclusive, teve seu inquérito na Polícia Federal concluído esta semana.

 

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
Maquiavel
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).