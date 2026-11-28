Além de Camilo na Casa Civil, Lula pode confirmar Moretti no Planejamento no início da semana
Petista deve dar sequência na montagem do Lula 4 após ter escalado Trabuco para comando da Fazenda
Dias após iniciar a montagem da Esplanada com a escalação de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer novos anúncios no início da próxima semana.
A expectativa é que Camilo Santana, ex-ministro da Educação e importante articulador da campanha do presidente, seja formalizado à frente da Casa Civil.
A entrada dele na pasta tem potencial de alçá-lo a um dos favoritos para suceder Lula em 2030.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também pode ser confirmado no Ministério da Segurança Pública, que deve ser criado por meio de uma MP assim que a PEC da Segurança Pública for promulgada pelo Congresso.
Outro nome que deve ser mantido no primeiro escalão do governo no quarto mandato do petista é o de Bruno Moretti.
A condução das negociações pela aprovação do PLP do ajuste fiscal foi bem avaliada e ele deve ficar à frente do Ministério do Planejamento.