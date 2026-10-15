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Política

Alcolumbre tira a PEC da Segurança da pauta após impasse sobre maioridade penal

Apresentação de emendas propondo a redução de idade criminal para 16 anos pela oposição e também pelo PT rachou até a base do governo Lula

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 19h06 | Atualizado em 15 out 2026, 19h07
PRESSIONADO - Alcolumbre: dinheiro de Vorcaro no exterior e cobrança para pôr em votação o impeachment
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre: 'Agora eu estou sendo o culpado pelas emendas' (Andre Borges/EFE)
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Alcolumbre tira a PEC da Segurança da pauta após impasse sobre maioridade penal Priorize VEJA no Google

Em meio a um impasse sobre emendas que propõem a redução da maioridade penal, que dividiu até a base do governo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiu retirar da pauta a PEC da Segurança Pública — a princípio, da sessão desta quinta-feira, 15. O risco agora é de que o tema, prioritário para o governo Lula, não seja votado antes das eleições, no próximo dia 25.

“Eu vou tirar de pauta a PEC da Segurança Pública, porque agora nós vamos aguardar os entendimentos dos senadores e das senadoras sobre o tema, sobre o texto e sobre a emenda. Agora, eu estou sendo o culpado pelas emendas que foram apresentadas. A minha decisão é tirar a proposta da pauta de votação hoje, atendendo àqueles que acharam que eu a coloquei no meio da comemoração para não haver pedido de verificação. Está tirada de pauta”, disse Alcolumbre.

O governo contava com uma aprovação tranquila do projeto, que já passou pela Câmara, mas tudo começou a desandar quando o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), apresentou uma emenda propondo a redução da maioridade penal para 16 anos de idade (hoje é 18). A ideia da direita bolsonarista era aproveitar a tramitação da proposta, prioritária para o governo, para tentar constranger os governistas com a inclusão de uma bandeira da direita.

Na tentativa de manter nas mãos do PT o controle do debate, o ex-ministro da Educação Camilo Santana, líder do PT no Senado e um dos líderes que saíram fortalecidos das eleições no primeiro turno (ajudou a reeleger o governador Elmano de Freitas no Ceará), apresentou outra emenda sugerindo a redução da maioridade penal, também para 16 anos, mas apenas em casos de crimes hediondos. Após muita polêmica, a líder do governo Lula na Casa, senadora Teresa Leitão (PT-PE), desautorizou a medida.

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Antes do veto do governo, a sugestão feita por Camilo Santana já tinha colhido o apoio de outros petistas, como os senadores Beto Faro (PA), Jaques Wagner (BA) e Rogério Carvalho (SE), além de mais duas dezenas de parlamentares aliados a Lula, como Eliziane Gama (PSD-MA), Renan Filho (MDB-AL), Renan Calheiros (MDB-AL) e Otto Alencar (PSD-BA).

A manobra gerou um mal-estar dentro do PT, que é historicamente contra a redução da maioridade penal — posicionamento defendido pelo presidente Lula. A preocupação do governo é que se o Senado aprovar qualquer emenda à PEC, o texto terá que voltar para a Câmara, minando as chances de ele ser aprovado antes da eleição no Congresso.

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“Estamos dialogando sim (sobre a maioridade penal). A intenção do ministro Camilo Santana foi trazer o tema à luz diferente do deles (da oposição ao governo). As emendas não são iguais. Estamos sim conversando com o senador Camilo e o relator para que a gente siga no nosso intento inicial: aprovar a PEC da Segurança hoje, sem emendas”, disse a senadora a jornalistas.

“O governo tem consciência de que o tema da maioridade penal é um tema que precisa ser discutido. Como? Não é com essa posição de regatear que a oposição está nos colocando. Nós não vamos ceder a essa chantagem da oposição. Vamos trabalhar esse tema de maneira responsável”, afirmou Leitão.

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