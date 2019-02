Alcolumbre revoga resolução e decide que presidirá eleição no Senado

O presidente em exercício do Senado e candidato à presidência da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), revogou na manhã desta sexta-feira, 1º, decisão da Secretaria-Geral da Mesa que o impedida de presidir a sessão para a eleição da presidência hoje no plenário.

O edital determinava que a audiência fosse conduzida por José Maranhão (MDB-PB). Alcolumbre é o único integrante da Mesa anterior que permanece na Casa.

“O referido edital está revogado ante ausência de legitimidade da Secretaria-Geral da Mesa. As reuniões preparatórias seguirão as disposições regimentais do Senado Federal”, afirmou Alcolumbre em nota distribuída à imprensa. A eleição da presidência do Senado está marcada para as 18 horas desta sexta. Ao todo, são oito candidatos, entre eles Renan Calheiros (MDB-AL).

A decisão de Alcolumbre atende ao desejo de seus aliados, que querem que ele presida a sessão para escolher o novo presidente do Senado, mesmo sendo candidato. O plano é que, nessa condição, ele enfrente Renan, hoje favorito, e aceite requerimento de algum partido – a ser apresentado em plenário – para que a votação seja aberta.

Renan e seus seguidores trabalhavam para que a sessão ficasse a cargo de José Maranhão, pela regra de antiguidade. Maranhão é aliado de Renan e defende o voto secreto.