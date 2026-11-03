Alcolumbre pode dar primeiro presente a Lula após reeleição do petista
Senado pode garantir nesta semana o avanço da PEC da Segurança Pública, amplamente defendida pelo petista durante a campanha
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode dar nesta semana o primeiro presente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva dias após o petista ser reeleito.
Os senadores devem apreciar a PEC da Segurança Pública, amplamente defendida pelo mandatário durante a campanha.
Antes mesmo das eleições, o petista sinalizou que criaria o Ministério da Segurança Pública assim que a matéria fosse aprovada pelo Congresso.
Ao tirar a pasta do papel, Lula espera fazer um aceno ao eleitorado que sempre o cobrou por medidas mais robustas em relação ao tema.
A disposição de Alcolumbre em atender aos pedidos do petista tem como objetivo garantir o apoio dos partidos progressistas a sua recondução no comando do Senado.
Há, porém, um obstáculo que ainda precisa ser superado: como incluir no texto a questão da redução da maioridade penal.