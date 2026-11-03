Alcolumbre pode dar primeiro presente a Lula após reeleição do petista

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode acelerar a PEC da Segurança Pública, prioridade de Lula, que visa criar um novo ministério. A aprovação seria um aceno político de Alcolumbre para garantir apoio à sua recondução, mas a inclusão da redução da maioridade penal ainda é um desafio.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode dar nesta semana o primeiro presente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva dias após o petista ser reeleito.

Os senadores devem apreciar a PEC da Segurança Pública, amplamente defendida pelo mandatário durante a campanha.

Antes mesmo das eleições, o petista sinalizou que criaria o Ministério da Segurança Pública assim que a matéria fosse aprovada pelo Congresso.

Ao tirar a pasta do papel, Lula espera fazer um aceno ao eleitorado que sempre o cobrou por medidas mais robustas em relação ao tema.

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A disposição de Alcolumbre em atender aos pedidos do petista tem como objetivo garantir o apoio dos partidos progressistas a sua recondução no comando do Senado.

Há, porém, um obstáculo que ainda precisa ser superado: como incluir no texto a questão da redução da maioridade penal.

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