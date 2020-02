Alcolumbre: Governo terá apoio ‘irrestrito’ para repatriar brasileiros

O presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) afirmou, neste domingo, 2, que o governo Bolsonaro terá apoio “irrestrito” do Congresso, caso decida retirar o grupo de brasileiros que está na China e quer voltar ao Brasil. A declaração foi dada ao portal G1.

Neste domingo, brasileiros que residem em Wuhan, província chinesa mais afetada pelo surto do coronavírus, divulgaram uma carta aberta, gravada em forma de vídeo, no qual pedem ajuda do presidente Jair Bolsonaro e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O grupo afirma que não há, entre eles, nenhum caso suspeito, e ressaltam que estão dispostos a passar por um período de quarentena fora do país. Segundo dados divulgados pela TV estatal chinesa neste domingo, 304 pessoas morreram e 14380 foram infectadas no país.

Na sexta-feira 31, Bolsonaro afirmou que o governo estudava estratégias para repatriar os brasileiros que estão na China. O presidente disse, ainda, que há lacunas na legislação brasileira que podem dificultar a operação. Alcolumbre, por sua vez, discordou da avaliação de Bolsonaro e disse que não há “nenhum impasse” sobre a questão.

“Acho que não tem nenhum impasse sobre isso. São brasileiros, e se nós pudermos fazer esse gesto de buscar esses brasileiros, colocarmos em um quartel ou em uma base militar para cumprir essa quarentena, não necessariamente precise de uma lei”, afirmou.