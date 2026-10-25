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Política

Alcolumbre e Motta cumprimentam Lula após vitória e defendem união após eleição

Com o resultado das urnas reconhecido, líderes do Congresso cobram humildade dos vencedores

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 22h49
Dois homens em ternos escuros, um com camisa branca e broche dourado, outro com camisa listrada, falam em coletiva de imprensa com diversos microfones à frente
Lideranças do Congresso: pregam diálogo na retomada da agenda nacional (Câmara dos Deputados/Reprodução)
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Alcolumbre e Motta cumprimentam Lula após vitória e defendem união após eleição Priorize VEJA no Google

Encerrada a disputa nas urnas, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), fizeram um aceno à pacificação política e ao diálogo entre os Poderes. Ao cumprimentarem Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição e reconhecerem a participação de Flávio Bolsonaro na disputa, os dois parlamentares defenderam que o resultado eleitoral seja acompanhado pela retomada da agenda nacional e pela disposição de enfrentar os problemas do país.

Motta destacou a segurança e a rapidez do processo eleitoral brasileiro, que classificou como um exemplo para o mundo. À frente da Câmara, afirmou que a Casa seguirá comprometida com avanços no crescimento econômico, na segurança pública e na construção de um país mais justo. Ao presidente reeleito, deixou uma mensagem sobre os desafios do novo mandato: a necessidade de avaliar tanto os acertos quanto os erros da gestão.

O deputado também assegurou que Lula poderá contar com apoio para pautas consideradas essenciais aos brasileiros. Em sua manifestação, cumprimentou Flávio Bolsonaro e sua bancada na Câmara e no Senado, reconhecendo que o senador cumpriu seu papel na disputa democrática.

Alcolumbre, por sua vez, ressaltou a dimensão da votação recebida por Flávio Bolsonaro, seu colega no Senado há oito anos. Em um país que descreveu como dividido, afirmou que o senador teve quase de 60 milhões de votos e defendeu que a disputa seja reconhecida como parte da democracia, na qual adversários têm a oportunidade de apresentar e debater ideias.

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O presidente do Senado também cumprimentou Lula pela vitória, mencionando a diferença superior a quatro milhões de votos e a decisão majoritária dos eleitores de reconduzi-lo ao Palácio do Planalto. Segundo Alcolumbre, ele e Motta telefonaram ao presidente reeleito e ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, para desejar sucesso na nova missão e transmitir a disposição do Congresso de ouvir as demandas da sociedade.

A mensagem do senador foi acompanhada de um compromisso institucional: o Legislativo, afirmou, não se furtará a debater os temas que mobilizam o país. Alcolumbre reconheceu que há muitos problemas a resolver e disse que Câmara e Senado estão unidos em torno da responsabilidade de buscar respostas para a população.

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Ao projetar o período que começa após a eleição, o presidente do Senado defendeu que o resultado das urnas seja compreendido como o ponto de partida de uma nova etapa política. O presidente eleito, disse, deverá governar para os 215 milhões de brasileiros, e não apenas para quem votou nele. Aos vencedores, deixou um recado direto: “Aos vencedores, a humildade”.

A fala encerra uma ideia compartilhada pelos dois dirigentes do Congresso: a eleição define quem assume a Presidência, mas não elimina a pluralidade política nem as demandas que atravessam o país. Para Alcolumbre, caberá a Lula liderar um esforço de união nacional — uma responsabilidade que, segundo ele, precisa também se refletir nas pessoas que estarão ao redor do presidente.

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