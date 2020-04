Alcolumbre é alvo de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais

Até então secundário entre os alvos de aliados do presidente Jair Bolsonaro no Twitter, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), entrou nos assuntos mais comentados da rede social até as 14h deste sábado, 18, com 264 mil interações ancoradas na hashtag “ForaAlcolumbre” em contagem realizada pela consultoria Bites.

O movimento ocorre depois que Alcolumbre praticamente decretou a extinção da medida provisória da Carteira Verde e Amarelo ao tirá-la de pauta na sessão desta sexta-feira, 17, no Senado. Editada em novembro, a MP caduca nesta segunda, 20.

No dia anterior, o senador, ao lado de Rodrigo Maia, assinou uma nota criticando a demissão de Luiz Henrique Mandetta (DEM) do Ministério da Saúde. “A sua saída, para o país como um todo, nesse grave momento, certamente não é positiva e será sentida por todos nós”, escreveram. Antes da nota, o próprio senador ligou para Bolsonaro para dizer que a saída do ministro poderia prejudicar o andamento de pautas de interesse do Executivo no Congresso.

Alcolumbre tinha tomado café da manhã na terça-feira, 14, com Bolsonaro. Os dois conversaram sobre os rumos do governo. Na ocasião, o presidente do Congresso reclamou que, em algumas situações, os filhos de Bolsonaro acabam mais atrapalhando que ajudando. O senador ficara chateado com as críticas recebidas de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. A trégua durou um dia, até a demissão de Mandetta.

Até ontem, o alvo principal era o presidente da Câmara, que, há mais de 60 horas, está sob ataque dos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Maia acumula desde quinta-feira, 16, quando foi alvo de Bolsonaro em entrevista à CNN, mais de dois milhões comentários negativos, segundo a Bites.