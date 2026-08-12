Alcolumbre diz que rusgas foram ignoradas em conversa com Lula e que diálogo está restabelecido

Horas após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela segunda vez em um intervalo curto de tempo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que rusgas do passado entre eles foram ignoradas durante o encontro e que o diálogo foi restabelecido.

“Não falamos nada do passado”, disse Alcolumbre ao ser questionado por jornalistas se havia tratado com o petista sobre a indicação do governo para o STF.

Ambos viviam uma crise na relação desde novembro do ano passado, o que abriu margem para que o amapaense impusesse derrotas amargas ao Palácio do Planalto nos últimos meses, entre elas, a rejeição do nome de Jorge Messias para a Corte.

O chefe do Congresso disse ainda que teve duas conversas produtivas com o presidente nas últimas semanas.

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“Teve uma reunião institucional muito importante para a democracia porque o presidente do Congresso precisa ter o diálogo aberto com o presidente do Brasil e esse diálogo foi restabelecido tanto que já tivemos duas reuniões muito boas e produtivas pensando no Brasil. Esse é o meu papel e eu creio que é o dele também”, afirmou.

Com a segunda conversa, a expectativa é que os temas de interesse do Planalto passem a receber outro tratamento dentro do Legislativo.

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A retomada do diálogo entre Lula e Alcolumbre começou na semana passada, durante um jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, do STF.