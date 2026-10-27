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Política

Alcolumbre avança em construção de base de apoio à sua reeleição no comando do Senado

Presidente do Senado replica estratégia de Motta de isolar o PL para garantir recondução na presidência da Casa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 17h30 | Atualizado em 27 out 2026, 17h40
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, vestindo terno preto e gravata azul, fala em um ambiente formal com fundo escuro e listras verticais claras. Ele segura uma caneta azul com a mão direita, e um microfone de lapela está preso à sua gravata. Um copo com água está à esquerda.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Saulo Cruz/Agência Senado)
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Alcolumbre avança em construção de base de apoio à sua reeleição no comando do Senado Priorize VEJA no Google

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avançou em sua estratégia de minar o campo do PL e ampliar suas chances de ser reconduzido ao comando da Casa em fevereiro do ano que vem.

A federação composta por PP e União Brasil formalizou nesta terça-feira o apoio à permanência do amapaense à frente da Mesa Diretora do Senado.

“A experiência de Davi Alcolumbre na condução do Senado Federal e do Congresso Nacional, especialmente em momentos de grandes desafios políticos, reafirma sua capacidade de promover o diálogo, construir consensos e preservar a independência do Parlamento e a harmonia entre os Poderes. O União Brasil e o Progressistas têm uma trajetória de parceria, confiança e compromisso político ao lado de Davi Alcolumbre, construída ao longo dos anos. Reafirmamos nosso apoio à sua liderança e nosso compromisso com um Congresso Nacional forte, independente e capaz de transformar o diálogo em resultados concretos para os brasileiros”, diz nota assinada por Ciro Nogueira, do PP, e Antônio Rueda, do União Brasil.

A iniciativa praticamente inviabiliza as pretensões da senadora Tereza Cristina, do PP, de concorrer ao posto. Ao longo do processo eleitoral, ela sinalizou que pretendia participar da disputa.

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Antes deles, MDB e PSD já haviam acenado para embarque na base de apoio à candidatura de Alcolumbre ao comando do Senado.

Assim como na Câmara, no Senado, o PL também possui a maior bancada e vinha se articulando para comandar as duas Casas, principalmente depois que Flávio Bolsonaro avançou para o segundo turno na frente de Luiz Inácio Lula da Silva.

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O presidente da Câmara, Hugo Motta, se antecipou e mobilizou legendas a favor de sua recondução no comando da Casa.

A estratégia de isolar o PL e o bolsonarismo passou a ser replicada por Alcolumbre no Senado.

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Com a reeleição de Lula, ambos ficaram ainda mais fortalecidos, principalmente porque o petista teria interesse em deixar o PL escanteado no Legislativo a partir do próximo ano.

Por isso, além do centro, ambos devem ter caminhos facilitados para garantir a adesão de siglas progressistas às suas postulações.

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