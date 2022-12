Alcolumbre atende apelo do time de Lula e enterra indicações de Bolsonaro

O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), já vem sendo tratado pelo entorno do presidente eleito Lula como um braço-direito no Congresso. Entre uma série de acenos ao petista, como a celeridade na tramitação da PEC da Transição, o ex-aliado de Jair Bolsonaro também acatou pedidos para barrar indicações do atual presidente para assumir cargos na gestão federal.

Entre elas, estão as indicações para a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), uma autarquia cuja criação foi aprovada em lei há pouco mais de um ano e que terá o objetivo de fiscalizar e regular a segurança nuclear do país.

Bolsonaro encaminhou ao Senado as indicações de José Mauro dos Santos e Jefferson Borges Araújo para, respectivamente, o comando e uma direção do órgão, com mandatos de três a quatro anos. A formalização dos nomes representa o último passo para que a autoridade nuclear seja instalada. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Alcolumbre, fazer a sabatina dos nomes propostos pelo presidente.

No entanto, a equipe de transição do governo Lula pediu para que os nomes não fossem pautados. Em ofício encaminhado a Alcolumbre, a coordenação do grupo que trata de Ciência e Tecnologia sustentou que a área nuclear passa por uma mudança organizacional e política e que seria “desejável” que os novos dirigentes fossem indicados pelos novos governantes.

O pleito foi prontamente acatado por Alcolumbre, que, na largada do novo governo, já dá sinais da fidelidade de seu governismo – seja quem for o presidente.