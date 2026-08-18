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Política

Alcolumbre assina despacho de PECs do fim da escala 6×1 e da Segurança Pública para comissões

Além de definição de relatorias, Mesa do Senado ainda faz estudo para definir por quais colegiados proposições precisam passar

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 17h08 | Atualizado em 18 ago 2026, 17h10
Dois homens de terno, um mais velho com cabelos brancos e barba, abraça por trás um homem mais jovem de cabelos escuros, que sorri amplamente. O homem mais velho usa um terno cinza risca de giz e gravata azul, enquanto o mais jovem veste um terno escuro e gravata azul clara. O fundo é escuro com listras verticais brancas
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o senador Jaques Wagner (PT-BA) se abraçam durante sessão legislativa (Carlos Moura/Agência Senado)
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Alcolumbre assina despacho de PECs do fim da escala 6×1 e da Segurança Pública para comissões Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já assinou os despachos para encaminhar as PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública para análise de comissões da Casa.

O envio, porém, ainda não ocorreu porque é preciso definir quais senadores relatarão as propostas.

Além disso, a Mesa do Senado está fazendo um estudo para definir por quais colegiados as matérias terão que passar.

“Seguindo o rito regimental, foi solicitada à Secretaria-Geral da Mesa a elaboração dos respectivos despachos, analisando o conteúdo das proposições preliminarmente e indicando as comissões pertinentes. Concluída essa etapa, procederá com os encaminhamentos necessários e as publicações devidas. Diante disso, as atualizações de tramitação constarão nos sistemas nos próximos dias”, explica nota da presidência do Senado.

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Na semana passada, Alcolumbre sinalizou que destravaria os projetos, em um gesto de que a reaproximação dele com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem estava em crise há meses, era para valer.

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