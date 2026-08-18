Alcolumbre assina despacho de PECs do fim da escala 6×1 e da Segurança Pública para comissões
Além de definição de relatorias, Mesa do Senado ainda faz estudo para definir por quais colegiados proposições precisam passar
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já assinou os despachos para encaminhar as PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública para análise de comissões da Casa.
O envio, porém, ainda não ocorreu porque é preciso definir quais senadores relatarão as propostas.
Além disso, a Mesa do Senado está fazendo um estudo para definir por quais colegiados as matérias terão que passar.
“Seguindo o rito regimental, foi solicitada à Secretaria-Geral da Mesa a elaboração dos respectivos despachos, analisando o conteúdo das proposições preliminarmente e indicando as comissões pertinentes. Concluída essa etapa, procederá com os encaminhamentos necessários e as publicações devidas. Diante disso, as atualizações de tramitação constarão nos sistemas nos próximos dias”, explica nota da presidência do Senado.
Na semana passada, Alcolumbre sinalizou que destravaria os projetos, em um gesto de que a reaproximação dele com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem estava em crise há meses, era para valer.