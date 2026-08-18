Alcolumbre assina despacho de PECs do fim da escala 6×1 e da Segurança Pública para comissões

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já assinou os despachos para encaminhar as PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública para análise de comissões da Casa.

O envio, porém, ainda não ocorreu porque é preciso definir quais senadores relatarão as propostas.

Além disso, a Mesa do Senado está fazendo um estudo para definir por quais colegiados as matérias terão que passar.

“Seguindo o rito regimental, foi solicitada à Secretaria-Geral da Mesa a elaboração dos respectivos despachos, analisando o conteúdo das proposições preliminarmente e indicando as comissões pertinentes. Concluída essa etapa, procederá com os encaminhamentos necessários e as publicações devidas. Diante disso, as atualizações de tramitação constarão nos sistemas nos próximos dias”, explica nota da presidência do Senado.

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Na semana passada, Alcolumbre sinalizou que destravaria os projetos, em um gesto de que a reaproximação dele com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem estava em crise há meses, era para valer.