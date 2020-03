Alcolumbre anuncia acordo sobre veto de Bolsonaro a trecho do Orçamento

O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou no início desta noite, por meio do Twitter, o fechamento de acordo entre os líderes da Câmara, do Senado e do governo para manter o veto do presidente Jair Bolsonaro a proposta que reservava 30 bilhões de reais da Lei Orçamentária Anual para aplicação pelos parlamentares, o chamado Orçamento impositivo.

O acordo, que ainda será votado esta noite, foi possível depois que Bolsonaro enviou ao Legislativo um projeto de lei que muda uma regra para a execução orçamentária e divide o dinheiro em disputa: 15 bilhões de reais ficam com os parlamentares e a outra metade vai para os cofres do Executivo. A mudança foi publicada no final da tarde desta terça-feira, 3, em edição extra no Diário Oficial da União.

Após entendimento, republicano e democrático, entre os líderes do @SenadoFederal e @camaradeputados, o Congresso vai manter o veto 52/2019. A votação dos PLNs, que regulamentam o Orçamento impositivo, encaminhados pelo Executivo, devem ser votados ainda na sessão de hoje (3). — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) March 3, 2020

A polêmica envolvendo a destinação do dinheiro subiu de tom quando o general Augusto Heleno (ministro do Gabinete de Segurança Institucional) foi flagrado em áudio vazado dizendo que o Legislativo promove chantagem contra o governo e que deseja impor uma espécie de “parlamentarismo branco”, o que elevou a tensão da crise entre os dois Poderes.

O acordo fechado pelos líderes será votado em sessão conjunta, com os 513 deputados e os 81 senadores – eles ainda avaliam outros vetos antes de entrar no ponto mais polêmico da pauta.