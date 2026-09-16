Alckmin vai à Faria Lima para sabatina com empresários

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), cumprirá agenda na capital paulista na próxima sexta-feira (18). O pessebista vai participar de um encontro com empresários e clientes promovido pela Genial Investimentos. O evento será realizado na região da Faria Lima, a partir das 8h30 da manhã.

Dentre os temas que devem dominar a pauta com o vice-presidente, estão o atual cenário político, os principais desafios da gestão federal e o futuro do país, diante do cenário das eleições de outubro.

Desde junho, a Genial Investimentos, plataforma financeira e corretora digital, tem organizado encontros neste formato para ouvir candidatos ao Executivo Federal. Já participaram da dinâmica três postulantes ao Planalto: o escritor Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).