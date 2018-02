Alckmin: Prévias devem definir candidato tucano em SP

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) , também presidente nacional do partido, disse nesta sexta-feira 16 que a sigla caminha para ter candidato próprio na disputa pelo governo paulista.

Segundo ele, assim como já havia ocorrido na escolha do prefeito João Doria nas eleições da capital paulista, a definição do candidato tucano ao governo de São Paulo se dará por prévias, na qual todos os filiados do partido são consultados.

“A escolha do João Doria para candidato a prefeito foi através da prévias. De governador, deve ser a mesma coisa”, afirmou Alckmin, durante evento de início das obras de uma estação do monotrilho na zona sul da capital paulista.

Questionado sobre a data, o governador respondeu que essa é uma decisão que cabe ao diretório estadual da sigla. Uma reunião ainda vai definir como se dará esse processo — o presidente do diretório estadual Pedro Tobias afirma que a escolha deve ocorrer até o dia 25 de março.

Alckmin disse também que o vice-governador do estado, Márcio França (PSB), nunca afirmou que pretendia se filiar ao PSDB. “Muito legítimo se ele quiser ser candidato a governador, ainda mais assumindo o governo do estado”, declarou.

O governador de SP não descartou a possibilidade de buscar o apoio do apresentador Luciano Huck, que voltou a dizer que não será candidato ao Planalto. Alckmin disse que não poderia falar em nome dele, mas que o diálogo é “bom sempre”, ao responder se procuraria o global. “Tudo tem seu tempo”, ponderou.

Intervenção no Rio

Alckmin ainda comentou sobre a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. “Não tenho detalhes dessa conversa, fiquei sabendo pela imprensa. Acho que foi uma medida extrema, mas como o governo do Rio está favorável, entendo que é uma medida necessária”, disse.

(com Estadão Conteúdo)