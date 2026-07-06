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Política

Alckmin pode aumentar presença em SP para ajudar Haddad a diminuir vantagem de Tarcísio

Números de pesquisa Datafolha acenderam alerta na pré-campanha de candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 17h42 | Atualizado em 6 jul 2026, 17h52
ESFORÇO - Haddad com Lula e Alckmin: presidente mobilizou nomes pesados de seu governo para a disputa paulista
ESFORÇO - Haddad com Lula e Alckmin: presidente mobilizou nomes pesados de seu governo para a disputa paulista (Rafaela Araújo/Folhapress/.)
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Alckmin pode aumentar presença em SP para ajudar Haddad a diminuir vantagem de Tarcísio Priorize VEJA no Google

A avaliação da equipe de pré-campanha de Fernando Haddad após pesquisa Datafolha é que o petista vai precisar mais do que imaginavam do vice-presidente, Geraldo Alckmin, para tentar melhorar o desempenho do ex-ministro da Fazenda, principalmente no interior de São Paulo.

O levantamento mostrou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 46% das intenções de voto no primeiro turno, bem acima dos 30% registrados por Haddad.

A rejeição ao petista também é bem maior do que ao atual governador, o que acendeu um alerta no time do ex-ministro.

Para a equipe de Haddad, foi um acerto a escolha de Márcio França como candidato a vice-governador, nome que enfrentaria, na leitura deles, menos resistência em locais onde o PT tem grandes dificuldades.

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As expectativas estão bem baixas em relação a resultados no pleito estadual, mas membros da chapa encabeçada pelos petista seguem  esperançosos sobre a possível eleição para o Senado, principalmente de Simone Tebet.

A prioridade máxima agora é encurtar a diferença entre Tarcísio e Haddad para garantir um segundo turno e, com isso, dar a Lula um palanque no estado para defender sua reeleição.

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Tentarão explorar a proximidade de Tarcísio com Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL ao Palácio do Planalto e mergulhado em uma série de crises, caso o filho de Jair Bolsonaro siga patinando.

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