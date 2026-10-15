Alckmin, Marina e Tebet lideram ato em São Paulo em apoio a Lula no 2º turno

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Lideranças políticas, intelectuais e da sociedade civil se reúnem em São Paulo neste sábado (17), às 12h, para formalizar apoio à chapa governista no segundo turno das eleições presidenciais. O evento, com a participação de Geraldo Alckmin, Marina Silva e Simone Tebet, lançará um manifesto em defesa da democracia, estabilidade e justiça social, unindo diferentes visões políticas pela preocupação com a ascensão de Flávio Bolsonaro.

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Lideranças políticas, intelectuais e representantes da sociedade civil se reúnem na capital paulista neste sábado, 17, as 12h, com o objetivo de formalizar apoio à chapa governista no segundo turno das eleições presidenciais. O evento terá a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e das ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), derrotadas na disputa pelo Senado por São Paulo.

No ato, será lançado um manifesto que enfatiza a defesa da democracia, da estabilidade institucional e do desenvolvimento aliado à justiça social e ambiental. O documento defende que a reeleição do presidente Lula é vital para preservar direitos fundamentais, o diálogo multissetorial e evitar retrocessos.

A cerimônia, que ocorrerá no Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo (Sindpd-SP), não é reservada apenas a apoiadores do governo petista. É aguardada também a presença de personalidades com diferentes visões políticas, unidas por um ponto de convergência: a preocupação gerada com a possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro (PL) vencer a corrida ao Planalto.