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Política

Alckmin, Marina e Tebet lideram ato em São Paulo em apoio a Lula no 2º turno

Evento neste sábado reúne lideranças e lança manifesto em defesa da democracia para barrar Flávio Bolsonaro

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 14h20 | Atualizado em 15 out 2026, 14h51
Políticos sorridentes em comício: um homem de óculos e camisa azul com broches, outro de camisa marrom, uma mulher de camisa azul escura, um homem de chapéu e camisa clara, e uma mulher de óculos e camisa azul estampada. Todos acenam ou levantam os braços, em meio a uma multidão com bandeiras e guarda-sóis vermelhos
Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Simone Tebet, Lula e Marina Silva (Miguel Schincariol/AFP)
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Alckmin, Marina e Tebet lideram ato em São Paulo em apoio a Lula no 2º turno Priorize VEJA no Google

Lideranças políticas, intelectuais e representantes da sociedade civil se reúnem na capital paulista neste sábado, 17, as 12h, com o objetivo de formalizar apoio à chapa governista no segundo turno das eleições presidenciais. O evento terá a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e das ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), derrotadas na disputa pelo Senado por São Paulo.

No ato, será lançado um manifesto que enfatiza a defesa da democracia, da estabilidade institucional e do desenvolvimento aliado à justiça social e ambiental. O documento defende que a reeleição do presidente Lula é vital para preservar direitos fundamentais, o diálogo multissetorial e evitar retrocessos.

A cerimônia, que ocorrerá no Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo (Sindpd-SP), não é reservada apenas a apoiadores do governo petista. É aguardada também a presença de personalidades com diferentes visões políticas, unidas por um ponto de convergência: a preocupação gerada com a possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro (PL) vencer a corrida ao Planalto.

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