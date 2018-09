Os candidatos do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, e da Rede, Marina Silva, além do PT, criticaram nesta quinta-feira, 27, o ataque ao 13º salário feito pelo candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), Hamilton Mourão (PRTB). O general reformado do Exército classificou esse direito dos trabalhadores como uma “jabuticaba” – isto é, algo que só ocorre no Brasil e em nenhum outro país no mundo.

“Se a gente arrecada doze [meses], como é que nós pagamos treze?”, declarou Mourão na última terça-feira, 25, durante uma palestra na Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana (RS).

Após participar da abertura da Expo Cristã, na manhã de hoje em São Paulo, Alckmin disse a jornalistas que “não é razoável” a opinião do vice de Bolsonaro sobre o 13º salário.

“Eu não posso ser a favor, como disse o general Mourão, que 13º é jabuticaba brasileira. Isso não é possível, achar que o trabalhador que sua a camisa e trabalha, e muitas vezes é até explorado, não tenha direito a ter um 13º salário. Isso não é razoável”, afirmou o tucano, que busca atrair eleitores de Bolsonaro para chegar ao segundo turno.

Alckmin voltou a criticar a polarização que se desenha nas pesquisas eleitorais para a parte decisiva da eleição, entre Fernando Haddad (PT) e Bolsonaro. “Não vou mudar nenhuma estratégia, vou alertar aos brasileiros e brasileiras, caminho não é a volta do PT, o PT já mostrou que não tem condições de recuperar o país, levou o país a esses 13 milhões de desempregados. E nem o outro extremismo, da intolerância e da violência”.

Uma propaganda que será inserida no programa de hoje à noite do tucano pede votos para o eleitor “não ficar sem décimo terceiro nem dar PT”. “Ele não, décimo terceiro sim”, diz a peça de 30 segundos, que também será veiculada como inserção durante a programação na TV.

Por meio de nota assinada pela Executiva Nacional do PT, o partido disse que “o décimo terceiro salário é uma conquista histórica da classe trabalhadora, assim como a gratificação de férias, incorporada democraticamente à Constituição de 1988”. O adicional de férias também foi criticado por Mourão, que declarou que “é complicado, o único lugar em que a pessoa entra em férias e ganha mais é aqui no Brasil”.

“É inacreditável que alguém se candidate a governar o país propondo massacrar ainda mais os trabalhadores”, afirma o PT, que também critica a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer (MDB) em 2017.

Marina Silva publicou no Twitter que Hamilton Mourão “atacou a Constituição quando ‘jabuticabou’ a importância do 13º salário e férias”. “Além de analisar os candidatos, prestem muita atenção no vice. Já sabemos o que a escolha mal feita de um vice pode fazer ao país”, escreveu a candidata da Rede.

O próprio Bolsonaro rebateu e desautorizou a declaração de Mourão sobre o 13º salário. Por meio de sua conta no Twitter e seu perfil no Facebook, o candidato do PSL disse que “o 13° salário do trabalhador está previsto no art. 7° da Constituição em capítulo das cláusulas pétreas (não passível de ser suprimido sequer por proposta de emenda à Constituição). Criticá-lo, além de uma ofensa à [sic] quem trabalha, confessa desconhecer a Constituição”.