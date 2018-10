Alckmin: ‘Estamos empatados em terceiro e na briga por segundo turno’

O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, disse neste sábado, véspera do primeiro turno da eleição, que ainda se vê na disputa para ir ao segundo turno e que trabalhará para convencer o eleitorado a levá-lo à rodada decisiva de votação no final do mês.

O tucano esteve em Bauru, interior de São Paulo, antes de encerrar a campanha na capital paulista com uma visita a uma estação da linha lilás do metrô de São Paulo. “Amanhã é o dia da reflexão, da decisão. O grande juiz é o povo. Estamos empatados em terceiro lugar e na briga pelo segundo turno. Vamos aguardar o resultado das urnas”, disse o tucano a jornalistas.

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira mostrou Alckmin com 8% da preferência do eleitorado, em empate técnico na terceira posição com Ciro Gomes (PDT) que registrou 11%. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, lidera a corrida presidencial com 35%, seguido pelo petista Fernando Haddad, com 22%.

Pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado mostrou Alckmin com 5,8%, em empate técnico com Ciro, que tem 9,9 %. Bolsonaro lidera com 36,7%, seguido por Haddad com 24%.