Alckmin encontra Aécio para discutir a reforma da Previdência

Antes rivais na disputa pela indicação para ser o candidato do PSDB à Presidência da República na eleição deste ano, o governador Geraldo Alckmin e o senador Aécio Neves se encontraram nesta terça-feira no Senado para conversar, segundo suas assessorias, sobre reforma da Previdência.

“Temos a expectativa de que o projeto terá o apoio expressivo da bancada tucana. É uma reforma que precisa ser feita para que possamos ter preservados os direitos da grande maioria da população”, afirmou Aécio em nota divulgada após o encontro.

Em Brasília, Alckmin – que é presidente do PSDB desde dezembro de 2017 – se reuniu também com a bancada do PSDB na Câmara e participou da posse do ministro Luiz Fux na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pré-candidato à Presidência da República, Alckmin tinha Aécio, segundo colocado nas eleições de 2014, como o seu principal rival na luta pela indicação do partido, mas o nome do senador foi ferido de morte pelas revelações trazidas pela colaboração premiada de executivos da JBS com o Ministério Público Federal. Além de ser descartado como nome do partido, Aécio ainda correu o risco de perder o mandato e ser preso.