Alckmin diz que PM vai rever estratégia após depredação

1. Black Bloc quebra concessionária com pedaço de pau zoom_out_map 1 /44 Black Bloc quebra concessionária com pedaço de pau (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Black Bloc quebra concessionária com pedaço de pau

2. Policiais militares montam guarda em frente à estação Faria Lima do metrô. em São Paulo zoom_out_map 2 /44 Policiais militares montam guarda em frente à estação Faria Lima do metrô. em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Policiais militares montam guarda em frente à estação Faria Lima do metrô. em São Paulo

3. Policiais militares montam guarda em frente ao Terminal Pinheiros. em São Paulo zoom_out_map 3 /44 Policiais militares montam guarda em frente ao Terminal Pinheiros. em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJ.com/VEJA) Policiais militares montam guarda em frente ao Terminal Pinheiros. em São Paulo

4. Manifestante mascarado durante protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo zoom_out_map 4 /44 Manifestante mascarado durante protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Manifestante mascarado durante protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo

5. Manifestantes invadem concessionária e depredam carros zoom_out_map 5 /44 Manifestantes invadem concessionária e depredam carros (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Manifestantes invadem concessionária e depredam carros

6. Carro depredado por Black Blocs durante protesto, em São Paulo zoom_out_map 6 /44 Carro depredado por Black Blocs durante protesto, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Carro depredado por Black Blocs durante protesto, em São Paulo

7. Manifestantes invadem concessionária e depredam carros zoom_out_map 7 /44 Manifestantes invadem concessionária e depredam carros (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Manifestantes invadem concessionária e depredam carros

8. Manifestantes invadem concessionária e depredam carros zoom_out_map 8 /44 Manifestantes invadem concessionária e depredam carros (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Manifestantes invadem concessionária e depredam carros

9. Policiais militares assistiram de longe o vandalismo de Black Blocs zoom_out_map 9 /44 Policiais militares assistiram de longe o vandalismo de Black Blocs (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Policiais militares assistiram de longe o vandalismo de Black Blocs

10. Black Blocs levam pedras durante protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo zoom_out_map 10 /44 Black Blocs levam pedras durante protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Black Blocs levam pedras durante protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo

11. Black Blocs montam barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo zoom_out_map 11 /44 Black Blocs montam barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Black Blocs montam barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo

12. Black Blocs levam pedras durante protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo zoom_out_map 12 /44 Black Blocs levam pedras durante protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Black Blocs levam pedras durante protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo

13. Black Blocs juntam pedras durante o protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo zoom_out_map 13 /44 Black Blocs juntam pedras durante o protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Black Blocs juntam pedras durante o protesto do Movimento Passe Livre, em São Paulo

14. Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre zoom_out_map 14 /44 Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre

15. Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre zoom_out_map 15 /44 Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre

16. Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre zoom_out_map 16 /44 Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre

17. Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre zoom_out_map 17 /44 Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Agência bancária são destruídas durante protesto do Movimento Passe Livre

18. Manifestantes invadem concessionária e depredam carros zoom_out_map 18 /44 Manifestantes invadem concessionária e depredam carros (Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo/VEJA) Manifestantes invadem concessionária e depredam carros

19. Concessionária de carros é invadida durante protesto zoom_out_map 19 /44 Concessionária de carros é invadida durante protesto (Nacho Doce/Reuters/VEJA) Concessionária de carros é invadida durante protesto

20. Concessionária de carros é invadida durante protesto zoom_out_map 20 /44 Concessionária de carros é invadida durante protesto (Nacho Doce/Reuters/VEJA) Concessionária de carros é invadida durante protesto

21. Vandalismo durante manifestação em São Paulo zoom_out_map 21 /44 Vandalismo durante manifestação em São Paulo (AFP/VEJA) Vandalismo durante manifestação em São Paulo

22. Black Bloc ataca carro com extintor de incêndio, em São Paulo zoom_out_map 22 /44 Black Bloc ataca carro com extintor de incêndio, em São Paulo (Felipe Frazão/VEJA) Black Bloc ataca carro com extintor de incêndio, em São Paulo

23. Vandalismo durante protesto em São Paulo zoom_out_map 23 /44 Vandalismo durante protesto em São Paulo (AFP/VEJA) Vandalismo durante protesto em São Paulo

24. Black Blocs montam barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo zoom_out_map 24 /44 Black Blocs montam barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Black Blocs montam barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo

25. Manifestantes bloqueiam a Marginal Pinheiros, em São Paulo zoom_out_map 25 /44 Manifestantes bloqueiam a Marginal Pinheiros, em São Paulo (Fabio Braga/Folhapress/VEJA) Manifestantes bloqueiam a Marginal Pinheiros, em São Paulo

26. Barricada montada na Marginal Pinheiros, em São Paulo zoom_out_map 26 /44 Barricada montada na Marginal Pinheiros, em São Paulo (Felipe Cotrim/Veja.com/VEJA) Barricada montada na Marginal Pinheiros, em São Paulo

27. Vandalismo durante protesto em São Paulo zoom_out_map 27 /44 Barricada montada na Marginal Pinheiros, em São Paulo (AFP/VEJA) Barricada montada na Marginal Pinheiros, em São Paulo

28. Barricada montada na Marginal Pinheiros, em São Paulo zoom_out_map 28 /44 Barricada montada na Marginal Pinheiros, em São Paulo (AFP/VEJA) Barricada montada na Marginal Pinheiros, em São Paulo

29. Black Bloc monta barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo zoom_out_map 29 /44 Black Bloc monta barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Black Bloc monta barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo

30. Black Bloc monta barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo zoom_out_map 30 /44 Black Bloc monta barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Black Bloc monta barricada na Marginal Pinheiros, em São Paulo

31. Manifestação do Movimento Passe Livre, em São Paulo zoom_out_map 31 /44 Manifestação do Movimento Passe Livre, em São Paulo (Felipe Frazão/VEJA) Manifestação do Movimento Passe Livre, em São Paulo

32. Manifestação do Movimento Passe Livre, em São Paulo zoom_out_map 32 /44 Manifestação do Movimento Passe Livre, em São Paulo (Felipe Frazão/VEJA) Manifestação do Movimento Passe Livre, em São Paulo

33. Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) zoom_out_map 33 /44 Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19)

34. Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) zoom_out_map 34 /44 Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19)

35. Protesto do Movimento Passe Livre na região da Avenida Paulista zoom_out_map 35 /44 Protesto do Movimento Passe Livre na região da Avenida Paulista (Felipe Frazão/VEJA) Protesto do Movimento Passe Livre na região da Avenida Paulista

36. Mais de 100 mascarados caminham a frente da marcha, alguns com escudos de madeira zoom_out_map 36 /44 Mais de 100 mascarados caminham a frente da marcha, alguns com escudos de madeira (Felipe Frazão/VEJA) Mais de 100 mascarados caminham a frente da marcha, alguns com escudos de madeira

37. Manifestação do MPL, em São Paulo zoom_out_map 37 /44 Manifestação do MPL, em São Paulo (AFP/VEJA) Manifestação do MPL, em São Paulo

38. Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) zoom_out_map 38 /44 Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) (Felipe Frazão/VEJA) Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19)

39. Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) zoom_out_map 39 /44 Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) (Dário Oliveira/Folhapress/VEJA) Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19)

40. Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) zoom_out_map 40 /44 Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) (Felipe Frazão/VEJA) Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19)

41. Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) zoom_out_map 41 /44 Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) (Dário Oliveira/Folhapress/VEJA) Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19)

42. Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) zoom_out_map 42 /44 Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) (Kevin David/Folhapress/VEJA) Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19)

43. Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) zoom_out_map 43 /44 Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19) (Felipe Frazão/VEJA) Movimento Passe Livre (MPL) faz prostesto em São Paulo nesta quinta-feira (19)

44. Policiais militares montam guarda em frente à estação Faria Lima do metrô. em São Paulo zoom_out_map 44/44 Policiais militares montam guarda em frente à estação Faria Lima do metrô. em São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com/VEJA) Policiais militares montam guarda em frente à estação Faria Lima do metrô. em São Paulo

(Atualizado às 16h14)

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta sexta-feira que a Polícia Militar vai rever sua estratégia para acompanhar protestos na capital paulista. A fala foi feita em resposta ao quebra-quebra ocorrido na noite desta quinta-feira durante passeata convocada pelo Movimento Passe Livre (MPL). “A estratégia vai ser revista pela polícia e ela estará presente”, disse o governador.

No ato desta quinta, a PM abriu mão do protocolo eficaz utilizado para acompanhar de perto os protestos, com cordões de isolamento e a chamada “tropa do braço”, formada por policiais treinados para conter a ação dos vândalos mascarados. A PM disse que mobilizou 500 homens, incluindo a Cavalaria e a Tropa de Choque, posicionadas para proteger o terminal de ônibus e a estação de metrô Pinheiros, na Zona Oeste. Após o protesto, o coronel Leonardo Ribeiro, chefe do policiamento da capital paulista, disse que a PM “deu um voto de confiança e foi traída” pelo MPL, que enviou um ofício à Secretaria de Segurança no qual reivindicava “autonomia para promover sua própria segurança”.

Alckmin também afirmou que a polícia usará imagens de câmeras de segurança para identificar os marginais encapuzados que destruíram cinco agências bancárias na Avenida Rebouças e onze carros em concessionárias na região da Marginal Pinheiros – cujo prejuízo foi calculado em ao menos 3 milhões de reais. “Vamos prender esses criminosos o mais rápido possível”, afirmou. A Polícia Civil fez uma perícia no local na manhã desta sexta-feira.

Segundo o delegado Gilmar Contreira, da 14ª DP, responsável pelas investigações, a identificação dos autores do quebra-quebra será feita com auxílio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que abriu inquérito no ano passado para identificar e reprimir a ação dos black blocs.

Leia também: Black blocs tentaram doutrinar segurança de concessionária depredada

