O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 1, que a escolha de um vice para sua chapa na disputa pela Presidência “está entre sete nomes”, mas que a decisão final “ainda está longe” de acontecer.

As declarações de Alckmin foram dadas após sua participação na convenção nacional do PRB, que aconteceu hoje, na Câmara dos Deputados. Aos jornalistas presentes no evento, o presidenciável explicou que recebeu a lista com sete nomes do presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto. O tucano classificou os sete indicados como “bons nomes”.

Segundo Geraldo Alckmin, a opção por um nome em definitivo deve ser feita até domingo, 5, quando termina o prazo final para a confirmação das candidaturas. No sábado, 4, será realizada a convenção nacional do PSDB, em Brasília. Questionado se os sete nomes são os mesmos que estão sendo ventilados pela imprensa nos últimos dias, Alckmin respondeu que “pode haver surpresa”.

Desde o último final de semana, os nomes do ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo (SD) e da senadora Ana Amélia (PP-RS) passaram a ser citados com mais força entre integrantes do chamado Centrão, grupo de partidos formado por DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade, que apoia o tucano.

Alckmin voltou a reafirmar que “não necessariamente” o seu vice virá de um dos partidos que compõem o Centrão. Ainda nesta quarta-feira, Geraldo Alckmin deve se encontrar em Brasília com ACM Neto, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir o assunto.