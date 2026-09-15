Alagoas tem briga difícil pelo governo entre Renan Filho e JHC, segundo pesquisa

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A disputa pelo governo de Alagoas está acirrada, com Renan Filho (MDB) e JHC (PSDB) em empate técnico, aponta pesquisa Real Time Big Data. Renan tem vantagem numérica, mas JHC apresenta menor rejeição. O atual governo de Paulo Dantas (MDB) demonstra alta aprovação, influenciando o cenário eleitoral.

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A disputa pelo governo de Alagoas está muito acirrada entre o ex-ministro Renan Filho (MDB) e o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta terça-feira, 15. Para fazer o levantamento, foram ouvidas 1.600 pessoas do estado entre os dias 10 e 14 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Tanto no primeiro quanto no segundo turno, ambos estão empatados tecnicamente na margem de erro, mas Renan Filho tem vantagem numérica de três pontos, que sobe para quatro em último momento. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Renan Filho (MDB): 46%

JHC (PSDB): 43%

Lenilda Luna (UP): 1%

Márcio Jambo (Democrata): 0%

Nulo/Branco: 6%

NS / NR: 4%

Segundo turno

Renan Filho (MDB): 47%

JHC (PSDB): 43%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe / Não respondeu: 4%

Apesar da possibilidade de segundo turno ter sido desenhada pelo instituto, é improvável que ele ocorra, visto que não há outros candidatos além de Renan e JHC com potencial competitivo alto.

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Rejeições

Apesar da vantagem numérica apontada na pesquisa, Renan Filho é a figura mais rejeitada pelos eleitores do estado, chegando a 42% de rejeição, sete pontos a mais do que JHC.

Renan Filho (MDB): 42%

JHC (PSDB): 35%

Márcio Jambo (Democrata): 16%

Lenilda Luna (UP): 15%

Poderia Votar em Todos: 3%

NS / NR: 3%

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O governo de Paulo Dantas (MDB) na visão dos alagoanos

Ao mesmo tempo, o atual governo, de Paulo Dantas (MDB), que é do mesmo partido de Renan Filho, é majoritariamente bem avaliado e tem aprovação de 61% da população do estado.

Aprovação:

Aprova: 61%

Desaprova: 35%

NS / NR: 4%

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Avaliação:

Ótimo/Bom: 40%

Ruim/Péssimo: 30%

Regular: 29%

NS / NR: 1%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-09248/2026