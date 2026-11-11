Ala governista tenta barrar PL da chapa de Hugo Motta na eleição da Câmara

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Hugo Motta acelera as negociações para a reeleição na presidência da Câmara, já com apoio do Centrão e da esquerda, incluindo o PT. A ala governista tenta impedir a adesão do PL, de Flávio Bolsonaro, ao bloco de Motta, visando evitar que o partido bolsonarista conquiste cargos e presidências de comissões importantes, como ocorreu em 2025. Motta afirma que a decisão será coletiva.

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O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está em ritmo acelerado de negociação para garantir sua reeleição a mais dois anos no comando da Casa. Além de já ter costurado acordos para todos os partidos do Centrão anunciarem o apoio a sua recondução, o paraibano conta com a aliança de quase toda a esquerda, incluindo o PT do presidente Lula, mesmo faltando mais de dois meses para a disputa.

Agora, a ala governista tenta impedir que o PL de Flávio Bolsonaro, dono da maior bancada a partir de fevereiro, com 121 parlamentares, se junte à chapa de Motta e, com isso, reivindique cargos na Mesa Diretora e a chefia de comissões temáticas relevantes — como aconteceu em 2025. O Partido Liberal conquistou a 1ª vice-presidência, com Altineu Côrtes (RJ), e presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, além de comandar colegiados como os da Saúde e da Segurança Pública.

A portas fechadas, o candidato à reeleição tem afirmado que a decisão sobre os partidos que comporão seu bloco será “coletiva”. Em outras palavras, ao menos por ora, segue aberta a porta para um arranjo que transforme a candidatura do atual presidente em uma chapa única de fato — o Novo já anunciou que lançará um nome próprio, em uma iniciativa mais simbólica, sem chances concretas de vitória — , incluindo a sigla bolsonarista.

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Do outro lado, a determinação de deputados governistas de convencer Motta a passar um cordão sanitário em volta do que consideram uma legenda representante da extrema-direita antidemocrática ainda não se converteu em ações concretas nas tratativas com Motta. Até agora, o que existe é a certeza do grupo alinhado a Lula de que a entrada do PL no bloco situacionista pioraria sua posição na ordem de prioridade para reivindicar presidências de comissões.

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“A base do governo sabe que uma parte do PL merece entrar no bloco. Outra parte, não. E não tem como dividir. Mas os radicais podem fazer o PL inteiro ser prejudicado”, comenta um deputado da esquerda.