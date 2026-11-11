Ala governista tenta barrar PL da chapa de Hugo Motta na eleição da Câmara
A portas fechadas, o candidato à reeleição tem afirmado que a decisão sobre os partidos que comporão seu bloco será 'coletiva'
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está em ritmo acelerado de negociação para garantir sua reeleição a mais dois anos no comando da Casa. Além de já ter costurado acordos para todos os partidos do Centrão anunciarem o apoio a sua recondução, o paraibano conta com a aliança de quase toda a esquerda, incluindo o PT do presidente Lula, mesmo faltando mais de dois meses para a disputa.
Agora, a ala governista tenta impedir que o PL de Flávio Bolsonaro, dono da maior bancada a partir de fevereiro, com 121 parlamentares, se junte à chapa de Motta e, com isso, reivindique cargos na Mesa Diretora e a chefia de comissões temáticas relevantes — como aconteceu em 2025. O Partido Liberal conquistou a 1ª vice-presidência, com Altineu Côrtes (RJ), e presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, além de comandar colegiados como os da Saúde e da Segurança Pública.
A portas fechadas, o candidato à reeleição tem afirmado que a decisão sobre os partidos que comporão seu bloco será “coletiva”. Em outras palavras, ao menos por ora, segue aberta a porta para um arranjo que transforme a candidatura do atual presidente em uma chapa única de fato — o Novo já anunciou que lançará um nome próprio, em uma iniciativa mais simbólica, sem chances concretas de vitória — , incluindo a sigla bolsonarista.
Do outro lado, a determinação de deputados governistas de convencer Motta a passar um cordão sanitário em volta do que consideram uma legenda representante da extrema-direita antidemocrática ainda não se converteu em ações concretas nas tratativas com Motta. Até agora, o que existe é a certeza do grupo alinhado a Lula de que a entrada do PL no bloco situacionista pioraria sua posição na ordem de prioridade para reivindicar presidências de comissões.
“A base do governo sabe que uma parte do PL merece entrar no bloco. Outra parte, não. E não tem como dividir. Mas os radicais podem fazer o PL inteiro ser prejudicado”, comenta um deputado da esquerda.