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Política

Ala de campanha do PT defende Lula presente em último debate para ‘grande duelo’ com Flávio Bolsonaro

Embate entre eles poderia ser determinante para matar as dúvidas do eleitorado indeciso, o que pode definir o resultado da disputa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 07h30 | Atualizado em 25 set 2026, 09h04
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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Ala de campanha do PT defende Lula presente em último debate para ‘grande duelo’ com Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

Uma ala da campanha do PT reforçou nos últimos dias a sua posição favorável a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao último debate entre presidenciáveis – realizado pela TV Globo, em 1 de outubro – antes do primeiro turno.

O grupo vê o debate televisivo como uma boa oportunidade de enfrentamento direto entre o petista e Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República.

O duelo entre eles poderia ser determinante para matar as dúvidas do eleitorado indeciso, o que pode definir o resultado da disputa.

Segundo apurou o Radar, é crescente o movimento para que Lula compareça para confrontar Flávio e já há até uma pré-reserva na agenda do presidente para que ele fique se preparando desde a véspera.

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Como tudo desde o início da campanha, a decisão será dele, que normalmente bate o martelo com pouca antecedência.

Outros fatores que contribuem para a possível ida de Lula foi a limitação ao número de participantes e a melhora recente de Flávio nas pesquisas – há a leitura de que, se for confrontado diretamente pelo petista, ele não conseguirá se sustentar e o apoio do eleitorado ao seu nome derreterá a poucos dias da votação.

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