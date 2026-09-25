Ala de campanha do PT defende Lula presente em último debate para ‘grande duelo’ com Flávio Bolsonaro

Uma ala da campanha do PT reforçou nos últimos dias a sua posição favorável a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao último debate entre presidenciáveis – realizado pela TV Globo, em 1 de outubro – antes do primeiro turno.

O grupo vê o debate televisivo como uma boa oportunidade de enfrentamento direto entre o petista e Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República.

O duelo entre eles poderia ser determinante para matar as dúvidas do eleitorado indeciso, o que pode definir o resultado da disputa.

Segundo apurou o Radar, é crescente o movimento para que Lula compareça para confrontar Flávio e já há até uma pré-reserva na agenda do presidente para que ele fique se preparando desde a véspera.

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Como tudo desde o início da campanha, a decisão será dele, que normalmente bate o martelo com pouca antecedência.

Outros fatores que contribuem para a possível ida de Lula foi a limitação ao número de participantes e a melhora recente de Flávio nas pesquisas – há a leitura de que, se for confrontado diretamente pelo petista, ele não conseguirá se sustentar e o apoio do eleitorado ao seu nome derreterá a poucos dias da votação.